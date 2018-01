Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck, Wien – Wie nachvollziehbar ist das, was in Österreichs Städten und Gemeinden tagtäglich beschlossen, ausgegeben, abgesegnet oder subventioniert wird, für die Öffentlichkeit? Mit dieser Frage hat sich die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International (TI) intensiv auseinandergesetzt und die Webseiten der 50 einwohnerstärksten Städte und Gemeinden Österreichs auf die Veröffentlichung dieser Informationen überprüft. Anhand eines Katalogs von 50 Transparenzkriterien in zehn Kategorien wurden Informationen definiert, die für jede Bürgerin und jeden Bürger relevant sind und daher proaktiv zur Verfügung gestellt werden sollten. Maximal erreichbar waren 100 Punkte.

Aus Tirol wurden die sechs Gemeinden Innsbruck, Telfs, Kufstein, Schwaz, Wörgl und Hall im Index berücksichtigt – sie schneiden mit 28,29 erreichten Prozentpunkten im Bundesvergleich unterdurchschnittlich ab. Lediglich die analysierten Gemeinden in Salzburg und Vorarlberg zeigen sich im Internet noch weniger mitteilungsfreudig. Von den Tiroler Gemeinden erreichen nur Innsbruck (Rang 10, 43,68 %) und Telfs (17, 35,47 %) ein überdurchschnittliches Ergebnis. Kufstein (32, 24,90 %), Schwaz (36, 24,30 %), Wörgl (40, 22,44 %) und Hall (46, 18,93 %) liegen alle deutlich unter dem nationalen Durchschnitt von 33,14 erreichten Prozenten.

Hauptkritikpunkte bei allen sechs Tiroler Gemeinden sind die mangelnden veröffentlichten Informationen bezüglich des öffentlichen Vergabewesens und des Verkaufs öffentlichen Eigentums. Schwaz erreicht in diesen beiden Kategorien zusammen lediglich 1,50 von maximal 20 Punkten. Telfs erzielt einen Punkt, die übrigen vier Gemeinden gar keinen. Kufstein, Schwaz, Wörgl und Hall haben zudem null Punkte in jener Kategorie, bei der es um Informationen über kommunale Unternehmen, Beteiligungen und öffentlich-private Partnerschaften geht.

Im Vergleich der neun Städte Österreichs über 50.000 Einwohner schneidet Innsbruck mit Rang acht am zweitschlechtesten ab. „Bei der Landeshauptstadt Innsbruck fehlt es vor allem an Informationen zum öffentlichen Vergabewesen und dem Verkauf öffentlichen Eigentums“, erklärt TI-Geschäftsführer Thomas Gradel. In beiden Kategorien erzielt Innsbruck keinen einzigen Punkt. Leicht unterdurchschnittlich ist Tirols Landeshauptstadt zudem in den Kategorien „Budget, Finanzen, Rechnungswesen“ und „Raumordnung und politische Strategien“. Bei Ersterer fehlt insbesondere ein Bericht zu Sponsoring, Spenden und Geschenken an die Gemeinde, bei Letzterer sind es Angaben zu Gebäuden in öffentlichem Besitz und Baustellen. In den übrigen sechs Kategorien erzielt Innsbruck überdurchschnittliche Punktzahlen. Hall erreicht in allen zehn Kategorien Punktzahlen, die unter dem jeweiligen nationalen Durchschnitt liegen.

Was die Kooperationsbereitschaft mit Transparency International betrifft, habe man ganz unterschiedliche Erfahrungen mit den Tiroler Gemeinden gemacht, sagt Geschäftsführer Gradel. „Eine freiwillige Ergänzung der vorläufigen Ergebnisse hat einzig Telfs vorgenommen und dieses somit noch um 5,41 Punkte verbessern können. Folgerichtig belegt die Gemeinde unter den 24 berücksichtigten Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern Rang fünf.“ Innsbruck hatte zunächst um Fristerstreckung ersucht, letztendlich aber doch keine Ergänzungen nachgereicht. Unter den neun Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern liegt Innsbruck daher nur auf Rang acht und ist somit die schlechteste Gemeinde mit mehr als 60.000 Einwohnern. „Schwaz und Wörgl haben überhaupt nicht auf die Zusendung des vorläufigen Ergebnisses reagiert. Kufstein und Hall hingegen haben sich eher kritisch geäußert, jedoch betont, den Transparenzgedanken grundsätzlich zu unterstützen. Ergänzungen haben auch diese beiden Gemeinden nicht vorgenommen“, sagt Gradl.

Das Österreich-Ranking führt übrigens Wien (82,72 Prozentpunkte) vor Villach (76,51) und Graz (76,08) an. Ihnen verleiht Transparency International dafür das Siegel „Transparente Gemeinde 2017“ in Bronze. Alle Gemeinden haben die Chance, sich zu verbessern – in zwei Jahren will TI die Erhebung erneut durchführen.