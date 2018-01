Von Miriam Hotter

Oberndorf – Ein Zug schlängelt sich durch die hügelige Landschaft, vorbei an grasenden Schafen, flanierenden Passanten und Straßencafés. Plötzlich steigt neben einer saftig grünen Wiese direkt neben der Bahntrasse Rauch auf. Ein Öltank hat Feuer gefangen. Rettungssanitäter versorgen einen verletzten Arbeiter, während die Feuerwehr mit einem Drehleiterfahrzeug zu Hilfe eilt.

Sorgen muss sich glücklicherweise aber niemand machen. Schließlich sind alle am Unfall Beteiligten aus Plastik. Die Mitglieder des Modellbahnclubs Wilder Kaiser wissen dennoch, wie man die kleinen Figuren perfekt in Szene setzt – und wie man realistisch dichten weißen Rauch produziert. „Mit Rauchdestillat“, verrät Obmann Patrik Windisch.

Der Fieberbrunner war noch ein Kind, als der Modellbahnclub Wilder Kaiser 1999 gegründet wurde. Doch in ihm flackerte bereits dieselbe große Leidenschaft wie in seinen späteren Vereinskollegen. „Mein Vater und mein Großvater waren bei der Eisenbahn“, erzählt der heute 27-Jährige. Deshalb, und weil er regelmäßig mit der Bahn nach Attnang-Puchheim (OÖ) zu seiner Urgroßmutter fuhr, kam er schon sehr früh mit Zügen in Berührung. „Mit dem Alter wuchs auch meine Begeisterung für Züge.“ Mit etwa zwölf Jahren kam er schließlich zum Club. Und als Lokführer hat der Fieberbrunner sein Hobby sogar zum Beruf gemacht. „Ich spiele also nicht nur mit kleinen Zügen, sondern auch mit großen“, sagt er lachend.

Mit viel Liebe zum Detail haben sich die Clubmitglieder in einem Raum beim Hartsteinwerk in Oberndorf ihre eigene kleine Welt auf insgesamt 300 bis 400 Metern Gleislänge geschaffen. „Jeder hat so sein Spezialgebiet.“ Denn von der Planung der Strecke über die Verlegung der Elektrik bis zur Gestaltung der Landschaft – im Modellbau werden vom handwerklichen Geschick bis zur genauen Beobachtungsgabe viele Fähigkeiten gefordert.

Das Herzstück der Anlage ist ein originalgetreuer Nachbau des St. Johanner Bahnhofs der 80er-Jahre. Windisch war beim Aufbau 2004 zwar nicht aktiv dabei, doch er weiß: „Die Bauzeit betrug ein Jahr. Mit Hilfe von alten Bahnhofspläne­n und Aufzeichnungen haben die Kollegen in einem Jahr den Bahnhof im Maßstab 1:87 nachgebaut, allerdings etwas verkürzt.“

Etwas, worauf der Club ebenfalls besonders stolz ist, befindet sich neben als auch zwischen den Gleisen – der Modellbahnschotter. „Wir produzieren den Schotter selbst“, sagt Windisch. Dafür erhalte der Club vom Hartsteinwerk das Rohmaterial. „Wir geben das Material dann in eine Siebmaschine und sieben uns die jeweilige Spurgröße heraus. Wir müssen aber immer händisch nachsieben, weil scharf- und grobkantiger Schotter oft hängen bleibt.“ Der originalgetreue Modellbahnschotter hat bereits das Interesse anderer Vereine geweckt. Der Modellbahnclub Wilder Kaiser hat deshalb die Weichen für den Verkauf nach Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz gestellt.

Zu sehen bekommt man den Schotter sowie die ganze Anlage nicht nur bei zwei großen Ausstellungen im Jahr (zu Weihnachten und im Frühling), sondern auch jeden ersten Freitag im Monat, wenn der Club seine Türen öffnet. Sollten die Besucher an der Anlage plötzlich Rauch aufsteigen sehen – keine Sorge, die kleinen Feuerwehrmänner sind bereits alarmiert, um den Brand zu löschen.