Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Einen Hund zu haben, kann ganz schön ins Geld gehen. Vor allem, wenn man sich die Hundesteuern in den Gemeinden des Bezirks Schwaz genauer ansieht. In Gerlos kostet die Haltung eines Hundes 125,17 Euro. Die Finkenberger müssen für einen Vierbeiner 100 Euro jährlich berappen. Viele Gemeinden staffeln zudem die Hundesteuer nach der Anzahl der Hunde. In Achenkirch kostet der erste Hund 94,67 Euro, der zweite 105,36 und jeder weitere 121,14 Euro. Günstiger steigen Hundebesitzer in Fügenberg (45 Euro), Pill (40 Euro) oder in Stummerberg (20 Euro) aus.

Dazu kommt, dass die Steuern jährlich nicht weniger werden. Während man 2016 in Schwaz noch 86 Euro für den Vierbeiner zahlen musste, fällt die Steuer heuer um zwei Euro höher aus. Dafür können die Schwazer seit Jahresbeginn die Hälfte der Hundesteuer sparen. Anstatt 89 Euro für den ersten Hund (jeder weitere kostet 189 Euro) sinkt die Steuer auf 45 Euro pro Jahr. Wie das geht? „Indem Hundebesitzer einen Hundeführerschein oder eine BH-Prüfung an einer offiziellen oder vom ÖKV anerkannten Hundeschule absolvieren, erhalten sie eine Ermäßigung von 50 Prozent“, erklärt StR Viktoria Gruber (Grüne).

Im Gemeinderat erhielt Gruber für die Neuauflage der Hundesteuerordnung volle Zustimmung. „Es soll eine Belohnung für jene sein, die eine Ausbildung mit ihrem Hund machen und für andere könnte es ein Anreiz sein, ihren Liebling auszubilden“, sagt Gruber. Immerhin bedeute ein Hundeführerschein nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern auch die Prüfung am Hundeplatz sowie eine Verkehrssicherheitsprüfung im öffentlichen Raum. „Gerade da ist es ein großer Gewinn, wenn Hunde wissen, wie sie sich gegenüber Autos, Radfahrern oder Kindern verhalten sollen“, sagt die Stadträtin. Es sei wichtig, dass die Sicherheit und der Umgang im öffentlichen Raum gegeben ist und das gehöre laut Gruber auch belohnt.

Zustimmung erhielt sie im Gemeinderat vor allem von GR Edi Rieger (FP). Umgerechnet würden Hundebesitzer nur 24 Cent pro Tag zahlen. Dennoch finde er die Vergünstigung gut, da so die Hundebesitzer mehr Verantwortung übernehmen und ihre Tiere besser ausbilden. Auch BM Hans Lintner weiß, dass die Hundesteuer kein einfaches Thema ist. „Es kommen immer wieder Beschwerden über die Steuer. Manche wollen ihren Hund pro Kilo abrechnen. Das geht aber natürlich nicht“, sagt der Stadtchef.

Laut Kammeramtsleiter Benjamin Reiter haben sich bereits einige Hundebesitzer über die Vergünstigung im Rathaus informiert. Konkrete Zahlen, wie viele nur noch die Hälfte zahlen müssen, gebe es aber bisher keine.