Der Bezirksverband der Brixentaler Musikkapellen blickte bei der 68. Generalversammlung in Kirchberg auf ein erfreuliches Musikjahr zurück. Zum Beispiel war der Musikbezirk Brixental bei der Landes-Marschierwertung in Innsbruck durch die Musikkapelle Aurach („Sehr guter Erfolg", Leistungsstufe D) hervorragend vertreten. Zudem waren die Hopfgartner Musikanten beim Landesmusikfest „70 Jahre Blasmusikverband Tirol" Teil des Marschblocks aus dem Tiroler Unterland.

Jugendreferentin Chiara Grander berichtete von 51 absolvierten Jungmusikerleistungsabzeichen und 36 Brixentaler Teilnehmern bei der Jungbläserwoche 2017 in St. Johann. Das diesjährige Bezirksmusikfest findet in Itter statt, im Jahr 2019 in der Kelchsau.

Bezirksobmann Wolfgang Auinger dankte den Westendorfern für die Durchführung des Musikskirennens sowie der Musikkapelle Kirchberg für ein großartiges Bezirks­musikfest. (rw)