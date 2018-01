Von Angela Dähling

Jenbach – Flotter Spruch auf den Lippen, gepaart mit aufgeregtem Blinzeln aus blauen Augen. So kennt man den evangelischen Pfarrer Meinhardt von Gierke von Baumkirchen bis Wiesing und vom Achental bis ins Tuxertal. Seit 21 Jahren ist der 55-jährige Deutsche hier im Dienste Gottes unterwegs. Doch nun wird von Gierke, der sich selbst als „ungeduldig, lebendig, guter Zuhörer“ beschreibt, Tirol verlassen.

Nicht ganz freiwillig, wie ein­e postalische „Sonderinformation“ des Presbyteriums an die evangelischen Gläubigen der Region vermuten lässt. Darin heißt es, es sei „vermehrt zu Spannungen zwischen Pfarrer und Gemeinde“ gekommen. Aber es sei ein Anliegen, in „Frieden und Freundschaft auseinanderzugehen“. Pfarrer Meinhardt von Gierke will sich dazu nicht näher äußern. Es habe Unstimmigkeiten zwischen ihm und drei Mitarbeitern gegeben, ist alles, was er auf Nachfrage der TT sagt. „Das ist nicht der Rede wert, Vergangenheit und vergessen“, fügt er an und blickt positiv in die Zukunft. Ab 1. Februar ist er als Seelsorger in vier Krankenhäusern in der Stadt Salzburg, im polizeilichen Anhaltezentrum und im Gefängnis in Salzburg als Seelsorger tätig. „Ich bin froh, jetzt etwas machen zu können, wo ich Zeit für die Menschen habe“, sagt der Pfarrer, der selbst so manche gesundheitlichen Beschwerden zu bewältigen hatte, und bedauert: „Heutzutage sind Pfarrer wie Projektmanager. Die Seelsorge geht fast unter.“ Wie wichtig es ist, sich für Menschen Zeit zu nehmen, wurde ihm einmal besonders drastisch vor Augen geführt: Ein Mann, der Selbstmord begehen wollte, drängte darauf, vorher mit einem evangelischen Pfarrer zu sprechen. „Ich kannte ihn nicht, hörte ihm eine halbe Stunde zu. Viel mehr tat ich gar nicht. Danach ging der Mann erleichtert nach Hause.“

Ein großer Überschuss an Pfarrern in Deutschland war einst der Grund, warum es den begeisterten Motorradfahrer mitsamt seiner Frau Birgit und den inzwischen erwachsenen Töchtern Louis­a (24) und Leonie (22) nach Tirol zog. Damals hatte er mit viel Unwissenheit zu kämpfen. „Unsere Tochter wurde in der Schule allen Ernstes gefragt, ob Evangelische auch Weihnachten feiern“, erinnert er sich. Inzwischen habe sich viel geändert, was zu einem offenen und freundschaftlichen Miteinander zwischen ihm und katholischen Kollegen geführt habe.

Dass von Gierke neben Wattens, Jenbach und Schwaz auch in Pertisau, Mayrhofen und Tux Gottesdienste feiert, liegt u. a. an den evangelischen Urlaubern dort. „Ein deutsches Paar verlangte bei der Trauung nach einem gestandenen Tiroler mit Rauschebart als evangelischem Pfarrer. Ein anderes Paar wollte, dass ich mit ihm aus dem Flugzeug springe und es dort traue, wo der Fallschirm landet“, erinnert er sich an Wünsche, die er nicht erfüllte. Dafür nahm er sich extra Urlaub, um ein Paar am Ahornspitz auf über 2900 Metern zu verheiraten. „Da hab’ ich körperlich alles gegeben. Und dann ließen sie sich nach anderthalb Jahren scheiden. Ich war stinksauer“, erzählt er mit seinem trockenen Humor. Er selbst wird künftig eine Wochenendehe führen müssen, da seine Frau als Religionslehrerin vorläufig in Tirol tätig bleibt. Am Sonntag findet um 10 Uhr in der Erlöserkirche in Jenbach der Abschieds-Gottesdienst für den beliebten Pfarrer statt. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Die Stelle wird ausgeschrieben.