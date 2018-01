Von Evelin Stark

Innsbruck — Bis zu ihrer letzten Sekunde habe sich das Denken und Handeln von Ute Bock um das Wohlergehen geflüchteter Menschen gedreht. So hieß es in einer Mitteilung des Vereins „Flüchtlingsprojekt Ute Bock" zum Tod seiner Namensgeberin vor knapp einer Woche. Wohnraum, Kleidung, Kurse und juristische Hilfe waren und sind das, was sie ganz selbstlos Menschen in Not gab.

Ute Bocks Erbe lebt weiter, und das nicht nur in ihrem Verein in Wien. Bei genauerem Blick auf Tirol finden sich auch hier Personen und Organisationen, die sich Menschen in Not annehmen.

Einer, dessen Name in diesem Zusammenhang schnell auftaucht, ist Jussuf Windischer. Der 70-jährige Innsbrucker hat sich selbst immer zurückgenommen, um seinen Mitmenschen beizustehen: „Mein Motto ist es, dort zu helfen, wo die Gesellschaft versagt."

Viele der Einrichtungen, die Windischer seit Beginn seiner Sozialarbeit in den 1970ern geleitet und mit aufgebaut hat, gibt es noch.

Die „Teestube" des Vereins für Obdachlose in der Kapuzinergasse ist eine davon. Sie ist eine Tagesaufenthaltsstätte und eine Anlaufstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. Auch Menschen, die einsam sind, zu wenig Geld zur Verfügung haben und nicht wissen, wo sie sonst hingehen sollen, sind in der Teestube willkommen. Geboten wird neben Mahlzeiten und Körperpflege-Räumlichkeiten auch Beratung.

Im Winter sind warme Plätze zum Schlafen besonders gefragt. Hier bieten Notschlafstellen wie etwa die Winterschlafstelle des Roten Kreuzes in der Pradler Gumppstraße Zuflucht vor den kalten Nächten.

Die von der Caritas betriebene Mentlvilla in Wilten bietet das ganze Jahr über Notschlafplätze, insbesondere für Menschen mit Suchterkrankungen. Als Gründer der Mentlvilla sagt Windischer ganz klar: „Kein Mensch soll auf der Straße krepieren müssen." Deshalb werden in der Mentlvilla neben Notschlafplätzen und Grundversorgung auch soziale Begleitung und Krisenintervention angeboten.

Ähnlich ist es im Frauenhaus Tirol in der Adamgasse. „Wir sind momentan voll, das heißt, alle acht Plätze und das Notfallbett sind von Frauen mit ihren Kindern belegt", sagt Gabi Plattner, Leiterin des Frauenhauses. Die Einrichtung nimmt hochgefährdete Frauen und deren Kinder bis zu ein Jahr lang auf: „Die Frauen sind sowohl aus Österreich als auch aus anderen Ländern. Alle kommen aus von Gewalt geprägten Situationen, die mitunter auch lebensbedrohlich sind."

Jussuf Windischers neuester Streich ist übrigens das Waldhüttl am Mentlberg. Er habe sich schon lange von institutionalisierten Einrichtungen abgewandt, denn „die Sozialeinrichtungen haben ihre Kreativität verloren".

Mit dem Waldhüttl bietet er seit fünf Jahren vielen Heimatlosen, Asylwerbern und vor allem Roma eine Herberge, ohne von ihnen Ausweise zu verlangen. Ganz nach dem Motto: „Auch illegalisierte Menschen verdienen eine menschenwürdige Behandlung".