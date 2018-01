Matrei i. O. – Fünf Millionen Besucher zählte der länderübergreifende Nationalpark Hohe Tauern im Vorjahr. Rund elf Millionen Euro flossen 2017 aus EU-, Bundes- und Ländermitteln in das Schutzgebiet. Über 100 Mitarbeiter und weitere 50 Ferialarbeiter, Senior- und Junior-Ranger kümmerten sich um die Besucher. Diese Daten aus dem Tätigkeitsbericht 2017 bestätigen die positive Entwicklung des Projektes zum Schutz des Naturerbes.

Der Park muss mehr sein als die Summe seiner drei Teile, so der Tenor bei der Sitzung des Nationalpark-Rates. Die Zusammenarbeit der Bundesländer zu intensivieren und den Zusammenhalt unter den Partnern zu stärken, sind gemeinsame Anliegen. „Die stetige Ausweitung der Zusammenarbeit hat es auch in den vergangenen Jahren gegeben, und das mit nicht zu übersehendem Erfolg. Für das größte Naturschutzgebiet Mitteleuropas ist das Zusammenstehen von Bund und den Ländern Kärnten, Salzburg und Tirol ein ‚Gebot der Stunde‘“, so die Vorsitzende des Nationalpark-Rates Astrid Rössler.

Herausforderungen für 2018: ein wissenschaftlicher Beirat, die Fortsetzung des gemeinsamen Langzeitmonitorings und die Schaffung von Online-Zugängen für moderne Unterrichtsmaterialien. Der Auftritt nach außen über Website und Social Media wird an eine gemeinsame Linie angepasst. Zudem wird ein neuer, länderübergreifender Imagefilm gedreht. (TT)