Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Für Caritas-Direktor Georg Schärmer war der frühere Bischof der Diözese Innsbruck ein Lichtbringer – in Worten, Bildern und gesetzten Zeichen. „Und er war mir ein väterlicher Freund und Lehrer.“ Stecher sei ein Fels in der Brandung gewesen. „Seine Standhaftigkeit im Glauben und sein Einsatz für Kirche, Kultur, Natur und Mensch sind unvergesslich. Er hatte Weite, die über sein Leben hinausreicht.“

Dass in der Innsbrucker Synagoge beim Thoraschrein ein Geschenk eines Bischofs steht – ein silberner Chanukkaleuchter – und im Gemeindehaus der Israelitischen Kultusgemeinde ein Foto von ihm an der Wand hängt, ist wohl einzigartig. „Wir haben ihn in guter Erinnerung, und das wird auch immer so sein“, sagt die frühere Präsidentin und heutige Ehrenpräsidentin Esther Fritsch. Die tiefe Verbundenheit ist auch auf den Einsatz Stechers, den Anderlkult zu verbieten, zurückzuführen. Ihr Nachfolger Günther Lieder: „Wir denken dankbar und mit tiefem Respekt an diesen bescheidenen, großartigen Theologen und Menschen.“

Der heutige Bischof Hermann Glettler meint: „Reinhold Stecher hat in der Kirche und Gesellschaft unverkennbare Spuren hinterlassen. Vor allem die Spur der Wertschätzung des einfachen, alltäglichen Lebens und der Menschen in den oft harten Bedingungen ihrer konkreten Lebensumstände.“ Immer wieder höre er Erzählungen von ihm, die diese Spuren nachzeichneten. Es sei auch das Geistvolle und Fröhliche in vielen Begegnungen, die Wertschätzung der Tradition und gleichzeitige Offenheit für Veränderungen, die ihn zu einem besonderen Hirten machten, von dem man auch heute noch einiges zu lernen habe. „In vielem ist er mir ein bleibendes Vorbild.“

„Bischof Stecher war ein künstlerischer Mensch, ein Mann der ,sprechenden‘ Vergleiche, die großen Widerhall gefunden haben“, sagt die Theologin Martin­a Kraml. Doch die Eingängigkeit dieser Bilder hatte ihr zufolge auch ambivalente Seiten. „Kritische Auseinandersetzungen wurden erschwert.“ Im Laufe seiner Amtszeit habe Stecher Wandlungen erfahren, was sich in seiner Haltung der Unduldsamkeit gegenüber judenfeindlichen Einstellungen und seiner kritischen Stellungnahme zur kirchlichen Entwicklung Ende der 1990er-Jahre zeigte, in der er die Grenzen des Hinnehmbaren für die Ortskirche deutlich machte.

Der Tiroler Autor Martin Kolozs hat zwei Bücher über Reinhold Stecher verfasst: „Ich versuche damit, sein Andenken in Erinnerung zu behalten.“ Er sei einer der wichtigsten Bischöfe, was die gesellschaftsprägende Haltung betrifft, und eine Instanz. „Er war kein Traditionalist, aber auch keiner, der auf Biegen und Brechen alles verändern wollte. Er hatte einen realistischen Blick auf die Kirche mit ihren Stärken und Schwächen.“