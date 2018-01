Von Hubert Daum

Nassereith – Fühlen sich die Jugendlichen in Nassereith wohl? Was interessiert und bewegt die Jugend in der Gemeinde? Diese Fragen stellte sich das Dorfparlament bereits im letzten Jahr – nun sollen Antworten folgen. „Unzählige Wahlprogramme beinhalteten schon die Inklusion der Jugend in die Zukunftsgestaltung, nun wird dies endlich umgesetzt“, freut sich VBM Gerhard Spielmann, dessen Fraktion den Antrag für eine „Jugendinitiative“ in den Gemeinderat einbrachte.

Mit der Versendung eines Erhebungsbogens an rund 160 Zwölf- bis 18-Jährige Anfang Jänner werden nun Nägel mit Köpfen gemacht, heute endet die Frist für die Rückmeldungen. „Der Rücklauf ist bis dato über 50 Prozent“, nahm Spielmann gestern mit Freude zur Kenntnis, „dies ist laut Pojat weit über dem Durchschnitt.“

Die Plattform des Landes zur Jugendgemeindeberatung „Pojat“ (Offene Jugendarbeit Tirol) wird nämlich den Prozess zur Umsetzung begleiten. Der erste Schritt dieses Prozesses, nämlich die Eruierung, was den Jugendlichen unter den Nägeln brennt, ist also vollzogen. Nun geht es im zweiten Schritt an die Auswertung.

Für die Präsentation dieser Auswertung, die von Pojat geleitet wird, hat man einen Info-Abend am 16. Februar im Gemeindesaal ins Leben gerufen. Ein Gewinnspiel soll der Aktion zusätzlich Würze verleihen. An diesem Info-Abend sollen bereits in Diskussionsrunden gemeinsam mit den Jugendlichen vier Schwerpunktthemen erarbeitet werden. Jeweils ein Gemeinderat wird die Patenschaft für die sich bildenden Arbeitsgruppen übernehmen, mit dem Ziel, das ein­satz­fä­hige Endprodukt dem Gemeinderat vorzulegen.

Für die Gemeinderäte war klar, dass hier Fraktionspolitik keinen Platz hat. So wurde zur Umsetzung der Verein „Dorf(er) LEBEN Nassereith“ gegründet, die Akteure stammen aus allen Fraktionen. Der neue Verein aber ist nicht nur „Kümmerer“ der Jugendinitiative: Projekte zur Erwachsenenbildung (Computeria), Literatur, Kultur und zu „neue Medien“ werde man ebenfalls angehen. Im ehemaligen Musikhaus sollen dafür Räumlichkeiten entstehen.