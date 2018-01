Von Helmut Mittermayr

Reutte – An die 40 Personen versammelten sich um 6.30 Uhr am Sonntag zum diesmal speziellen Frühgebet in der Moschee in der Reuttener Allgäuer Straße. Der türkisch-islamische Verein Atib hatte seine Mitglieder dazu aufgerufen und die Einladung dazu auch auf der eigenen Face­book-Seite veröffentlicht. Untermalt von einem Panzerrohr ist eine Sure zu sehen, die immer dann rezitiert wird, wenn türkische Soldaten in den Krieg ziehen. „Mit Besitz und Leben für Allah zu kämpfen.“ Auch das Wort Heiliger Krieg durfte nicht fehlen. Der Hintergrund: Die türkische Armee ist vor wenigen Tagen in Syrien in die Stadt Afrin einmarschiert, um dort „Terroristen“ zu bekämpfen. Die angegriffenen Kurden werden dies wohl anders beurteilen.

Der Aufruf ist für den Außerferner Bezirksobmann der Freiheitlichen, Fabian Walch, nichts anderes als „Kriegspropaganda, die Atib in Reutte betreibt“, wie er in einer Aussendung aufzeigt. Immerhin gebe es schon Tote und Tausende Vertriebene unter den Kurden. „Hier verherrlichen in Österreich lebende Türken ungeniert den gewaltsamen Einmarsch einer Armee in ein anderes Land. Das Ganze passiert unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit.“ An der Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben auf Facebook sehe man auch, dass die türkische Militäraggression anscheinend auf Sympathien bei den in dritter und vierter Generation hier lebenden Austrotürken stoße. Sie müssten sich entscheiden, zu welchem Land sie gehören wollen. So jedenfalls sehe Integration nicht aus. „Wir wollen keine Parallelgesellschaften haben“, hofft Walch „eine längst überfällige Diskussion anzustoßen“. Er fordert, dass „die türkische Gemeinschaft ein klares Bekenntnis zu Österreich ablegt“.

Die obersten Vertreter von Atib in Reutte können die Aufregung nicht nachvollziehen. Obmann Ruhi Ekinci und Obmannstellvertreter Eren Turgut – beide österreichische Staatsbürger – erklären, dass hier nur für das Wohl und die gesunde Heimkehr der türkischen Soldaten bei ihrem gefährlichen Einsatz gegen die Terroristen gebetet werde. Ein ähnlicher Aufruf sei in 90.000 Moscheen in der Türkei und Europa veröffentlicht worden. Die beiden Reuttener räumen aber ein, dass die Bildwahl wohl etwas zu martialisch ausgefallen sei. Dies hätten sie aber nicht zu verantworten. Eine junge Frau sei für den Internetauftritt von Atib Reutte zuständig. Man wolle mit ihr darüber reden. Überhaupt ist Obmann Ekinci wegen des öffentlichen Interesses verdutzt: „Wir werden künftig wohl genauer schauen müssen, was von uns veröffentlicht wird.“ Im Aufruf werde mit dem Symbol des Olivenasts ein „Friedenskrieg“ propagiert, wie damals in Zypern.

Ekinci bittet um Verständnis, dass bei den Atib-Mitgliedern natürlich weiterhin eine Brücke zur Türkei bestehe. Dafür sei Atib ja auch da. „Wir können die Türkei ja nicht einfach vergessen, wenn so viele Verwandte, alle unsere Onkeln und Tanten dort leben und wir auch jedes Jahr dort hinfahren.“

Die türkische Sicht der Dinge unterstützt die Vereinsführung zu 100 Prozent. Die USA hätten Terroristen im syrischen Afrin mit einem enormen Waffenarsenal ausgerüstet. Dies gelte es zur eigenen Sicherheit nun zu bekämpfen. „Was würdet denn ihr tun, wenn Amerika einen Feind Österreichs in Südtirol hochrüsten würde? Euch auch wehren“, verlegt Eren Turgut zur besseren Verständlichkeit die Problematik an den Brenner. „Wir, nicht ihr“, verbessert Ekinci, der den feinen Unterschied sofort herausgehört hat, seinen Stellvertreter. „Wir leben ja auch hier, also wäre es auch unser Problem.“

Reuttes Vizebürgermeister Michael Steskal, in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters, zeigt sich alles andere als begeistert: „Alles, was in Richtung Gewaltverherrlichung oder Verharmlosung von kriegerischer Gewalt geht, ist vollständig abzulehnen. Dies bei allem Verständnis für die Sorge um Freunde und Verwandte, die vielleicht unfreiwillig in diesen Konflikt geraten sind. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte ein klärendes Gespräch zwischen der Atib-Vereinsführung und der Marktgemeinde Reutte stattfinden.“ Was dem Rechtsanwalt gar nicht gefällt, ist die sehr aggressiv erscheinende Bildgebung, die mit einem bloßen „Gebetsaufruf“ wenig zu tun zu haben scheint.