Sillian – Es wird heuer keine der üblichen Bischofsvisitationen im Land geben. Stattdessen will der neue Bischof Hermann Glettler die 16 Dekanatstage in Tirol zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen nutzen.

Sillian war am Samstag und Sonntag erste Station außerhalb Innsbrucks. Vor dem Zusammentreffen mit Gemeinde- und Pfarrvertretern lud der Bischof zu einem stillen Gebet in die Sillianer Kirche. Überrascht war der Gast vom Empfang durch Musikkapelle und Schützenkompanie.

„Das Apostelamt ist der Dienst an den Menschen im Auftrag Jesu“, sagte das Tiroler Kirchenoberhaupt bei einem Pressefrühstück am Sonntag. Wer denn eigentlich der Chef eines Bischofs sei, wurde Glettler gefragt. „Jesus Christus folgen wir nach“, lautete seine Antwort. Die Dynamik der ersten Apostel­ernennungen am See Genezareth will der Bischof weitertragen. „Der Papst ist der Chef der Gemeinschaft der Bischöfe. Doch ist auch die Gemeinschaft der Gläubigen in gewissem Sinn der Chef eines Bischofs.“ In dieser Gemeinschaft, mit ihr und auch ihr gegenüber, sehe er seine Rolle, meinte Glettler.

Es gelte in der Nachfolge Jesu, Außenstehende in die Mitte zu nehmen. „Halunken, Fresser und Säufer hat er hereingeholt und sich damit auch Kritik ausgesetzt.“ Glettler wünscht sich eine Etablierung von kleinsten Gruppen im großen Pastoralraum, die dem Auftrag seiner eigenen Berufung zum Bischof folgen mögen: „Geht. Heilt. Verkündet.“ Hauskirchen, Dorfrunden, Pfarrzellen, Einzelne in der Wohnsiedlung könnten das sein, und auch jene wieder hereinholen, die mit Kirche nichts mehr anzufangen wissen. „Mut machen, Trost zusprechen und zeigen, dass der Glaube Halt gibt und Kraft freisetzt im starken Sog einer globalen Zukunftsangst.“

Jugendinitiativen wie die Rockmesse in Sillian im Jahr 2015 seien Impulse, die weiterwirken, wie im Chor, der aus diesem Projekt hervorgegangen sei. „Jugend braucht Begleiter, Coaches oder Buddies, wie man heute sagt.“

Ein Beispiel will Bischof Hermann Glettler im Umgang mit Geschiedenen und Wiederverheirateten geben: „Hier hat die Kirche einiges an Stigmatisierung in der Vergangenheit gutzumachen. Niemand ist vor Krisen und einem Scheitern erhaben.“ Er selbst komme aus einer Bergbauernfamilie. Eine Schwester von ihm sei geschieden und alleinstehend, ein Bruder ebenfalls geschieden und wiederverheiratet. Dieses Themas will sich Glettler in der Fastenzeit des nächsten Jahres unter dem Motto „Neu beginnen“ annehmen.

Bei aller Wertschätzung Traditionen gegenüber gelte es, Mut zur Veränderung und Lebendigkeit zu entwickeln: „Das Herdfeuer des Glaubens ist unser Schatz und gibt dem Leben Wärme zurück, wo diese weggebrochen scheint. Gleich wie um den Kamin in der guten Stube sammeln sich die Menschen da, wo es warm ist.“ Glettler will ohne Musealisierung das Gute bewahren. Seine nächsten Termine in Osttirol: die Dekanatswallfahrt (1. Mai) in Lavant, der Dekanatstag in Matrei (30. Juni) und jener in Lienz (6. Oktober). „Bischof lernt Tirol, Tirol lernt Bischof“, so Glettler augenzwinkernd. (bcp)