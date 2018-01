Von Veronika Spielbichler

Wörgl – Die Idee ist einfach: jetzt ältere Menschen oder Familien mit Kindern mit Betreuungsleistungen unterstützen, die erbrachten Stunden als Zeitguthaben ansparen und damit dann im Alter selbst Hilfe in Anspruch nehmen. Wertgesichert, denn eine Stunde bleibt eine Stunde. Das bietet das Projekt Zeitpolster, das jetzt österreichweit startet und vor Kurzem in Wörgl vorgestellt wurde.

Was in Japan seit gut zwei Jahrzehnten erfolgreich funktioniert und Generationen verbindet, wurde vom Förderverein Zeitvorsorge mit Sitz in Dornbirn für die Umsetzung in Österreich gesetzeskonform angepasst. Federführend dabei war der Unternehmensberater und Organisationsentwickler Gernot Jochum-Müller, der seine jahrzehntelange Erfahrung als „social entrepreneur“ beim Aufbau des Talente-Tauschkreises, von Regionalwährungen und der Allmenda-Genossenschaft mit Aktivitäten vom Bau von Bürger-Solarkraftwerken bis hin zu Software-Entwicklung und Elektro-Mobilität einbrachte. Ganz nach dem Motto: Menschen aktivieren, Regionalwirtschaft und Solidarität stärken und dabei gemeinwohlorientiert und nachhaltig agieren.

Wörgls Sozialreferent Nationalrat Christian Kovacevic begrüßte viele im Sozialbereich tätige Interessierte bei der Zeitpolster-Präsentation im Wörgler Seniorenheim, die vom Verein Komm!unity mit Unterstützung von Wörgls Ehrenamtskoordinatorin Christine Deutschmann und des Unterguggenberger Institutes organisiert wurde.

Das Zeitpolster-Modell wurde angeregt diskutiert und hinterfragt, wobei Befürchtungen geäußert wurden, dass der Zeitguthaben-Anreiz eine Konkurrenz fürs Ehrenamt darstelle.

„Am Ehrenamt führt kein Weg vorbei. Ehrenamtliche nützen aber Zeitpolster zusätzlich“, erklärt Jochum-Müller und sieht im System eine weitere Säule der Altersvorsorge. Da das Potenzial Ehrenamtlicher begrenzt sei, stehe die Gesellschaft angesichts des steigenden Bedarfes an Betreuungsdiensten vor Herausforderungen.

„Wir werden umdenken müssen. Wer heute noch fit ist und Zeit geben kann, bekommt das später eins zu eins retour. Es ist ein Tauschgeschäft. Wir werden die Idee weiterverfolgen“, erklärte Kovacevic, der die Zeitvorsorge auch im Wörgler Gemeinderat thematisieren will und eine Umsetzung im Hinblick auf die Vorbildwirkung Wörgls in der Tradition des Wörgler Freigeldes begrüßen würde.

Als nächster Schritt sollen im Bereich der Betreuungsdienste tätige Einrichtungen wie Gesundheits- und Sozialsprengel, Ehrenamtskoordination und Komm!unity den Bedarf in Wörgl und in der Region ausloten.