Landeck – „Das Ermittlungsverfahren gegen meinen Mandanten ist rechtskräftig eingestellt.“ Diese Nachricht hat Anwalt Michael Kössler kürzlich im Auftrag von Land­ecks Bürgermeister Wolfgang Jörg mitgeteilt. Es geht um die Causa Heizölgeruch (die TT berichtete) in einer Eigentumswohnung. Die Eigentümer, Familie Anita und Josef Walser, hatten Jörg bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt. Der Vorwurf: „Pflichtwidrige Untätigkeit“ und „Amtsmissbrauch“. Eine erste (nicht rechtskräftige) Entscheidung war am 7. September 2017 gefallen. Darin hieß es, die Staatsanwaltschaft habe keinen Grund zur weiteren Verfolgung gefunden. Anwalt Martin Walser, Sohn der Wohnungseigentümer, beantragte daraufhin die Fortführung des Verfahrens. „Der Antrag wurde am 11. Dezember zurückgezogen“, teilte Kössler mit. Der Rückzieher sei nach einer Stellungnahme der Staatsanwaltschaft erfolgt.

Laut Anwalt Kössler sei „ein wissentlicher Befugnismissbrauch“ des Bürgermeisters nicht nachweisbar. Er habe sich in seiner Amtsführung nichts zuschulden kommen lassen, sagte dazu Jörg. Die rechtskräftige Verfahrenseinstellung „ist eine für mich sehr wichtige Bestätigung“.

Anwalt Martin Walser wertet es als „sehr befremdlich, dass die Stadt mit der Zurückziehung des Fortführungsantrages in die Öffentlichkeit drängt“. Die Strafsache betreffe den Bürgermeister und Bauamtsleiter persönlich.

Es kam, so Walser, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden zu einer Selektion von Aktenteilen, „die offenbar als vollständig dargestellt wurden“. Dass der Staatsanwaltschaft „nicht sämtliche den Fall betreffenden Schriftstücke“ vorlagen, könne an Fallbeispielen aufgezeigt werden. Die Staatsanwaltschaft habe festgestellt, dass Jörg am 9. Februar 2017 den Auftrag gab, die Decke in der Wohnung vom Heizölgeruch zu befreie­n. Dieser Bescheid sei von Jörg am 29. April „ersatzlos behoben“ worden. „Tatsache ist, dass bis heute kein neuer Bescheid zur Sanierung erging“, so Walser. Heuer am 10. Jänner, „vier Jahre, nachdem sich meine Eltern an die Gemeinde gewandt hatten, fand erstmals eine Prüfung in der Wohnung statt“. (hwe)