Von Alexandra Plank

Innsbruck – Wir leben in einer Zeit, in der die eigene Nation bei vielen Menschen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Abgrenzung statt Weltoffenheit, lautet für viele die Devise. Einen Gegentrend stellt da das Austauschprogramm für interkulturelles Lernen (AFS) dar. Das Programm wurde in Österreich nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Jugendlichen aus dem durch den Krieg zerstörten Europa wurde es ermöglicht, ein Jahr bei US-amerikanischen Gastfamilien zu verbringen. Bald darauf kamen auch US-amerikanische Jugendliche nach Europa. Nach und nach wurde das Programmspektrum des AFS erweitert und internationalisiert. Mittlerweile stehen Gastfamilien in 40 verschiedenen Ländern zur Verfügung.

In Nord- und Osttirol (wird von AFS Kärnten mitbetreut) sind es zurzeit sieben Schüler, die im Rahmen von AFS die Sprache erlernen und die Kultur kennen lernen. Die Herkunftsländer sind vielfältig: Honduras, USA, Dominikanische Republik, Portugal und Argentinien etwa. Gottfried Simbriger ist stellvertretender Leiter von AFS Tirol. Im Schuljahr 1966/67 war er selbst als 17-Jähriger mit AFS in den USA und zwar in der Bucht von San Francisco: „Die Gegend, die heute als Silicon Valley bekannt ist“, erzählt er. Er habe ungemein von dem Aufenthalt profitiert und noch heute Kontakt zu seiner Gastfamilie. „Schon damals war der AFS-Leitsatz, dass Farbe und Nationalität Menschen nicht daran hindern dürfen, miteinander in Kontakt zu kommen.“ Simbrigers Tochter brach 40 Jahre später mit dem Austauschprogramm nach Island auf und kehrte ebenfalls mit einem großen Koffer an Erfahrungen zurück.

Gasteltern in Tirol, aber auch Schüler, die ins Ausland wollen, werden ständig gesucht. „Die Zahl der Teilnehmer ist etwas rückläufig. Wahrscheinlich, weil man heute viel leichter verreisen kann und auch die elektronischen Medien eine internationale Verbindung herstellen“, sagt Simbriger. Es sei aber dennoch ein großer Unterschied, ob man tatsächlich in einer anderen Kultur im Familienverband eine Zeitlang lebt.

In Tirol wird seit zwei Jahren den Gastschülern zudem ermöglicht, ein verlängertes Wochenende in Südtirol zu verbringen. Ebenso können Austauschschüler aus Südtirol/Trentino drei Tage in Nordtirol verbringen. Alle Infos über das Austauschprogramm gibt es unter www.afs.at.