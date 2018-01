San Francisco – Inzwischen ist die einst berühmt-berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco ein Touristenmagnet. Im Halbstundentakt legen die Fähren an – und das Gros der gut eine Million Besucher will vor allem eine Geschichte immer wieder hören: jene des Räubers Frank Morris und seiner Komplizen John und Clarence Anglin, denen in der Nacht auf den 12. Juni 1962 die Flucht aus dem vermeintlich sichersten Gefängnis der Vereinigten Staaten gelang. Seither fehlt von ihnen jede Spur. Schon Wochen nach dem spektakulären Ausbruch – Morris und die Anglin-Brüder haben sich mit Essbesteck den Weg in die Freiheit gegraben – wurden die Flüchtigen offiziell für tot erklärt. Die FBI-Untersuchung des Falls wurde 1979 eingestellt.

Doch letzte Zweifel blieben. Immer wieder geisterten Geschichten über die Ausbrecherkönige, die irgendjemand irgendwo gesehen haben wollte, durch die einschlägigen Gazetten. Auch Don Siegel, der die Geschichte von Frank Morris 1979 mit Clint Eastwood als „Escape from Alcatraz“ fürs Kino aufbereitete, ließ das Ende ganz bewusst offen.

Jetzt gibt es neue Spekulationen um den mythen­umrankten Ausbruch. Anfang der Woche wurde einem US-Fernsehsender ein handgeschriebener Brief zugespielt, den John Anglin nach der Flucht geschrieben haben soll. „Ich bin im Juni 1962 mit meinem Bruder Clarence und Frank Morris aus Alcatraz geflohen“, heißt es in dem Schrei­ben. Und: „Ja, wir alle haben es in jener Nacht geschafft, aber nur knapp!“ Der Polizei soll der Brief bereits seit 2013 bekannt sein. Man habe ihn auf DNA, Fingerabdrücke und auf die Handschrift geprüft, erklären die ermittelnden Beamten. Die Ergebnisse seien „nicht eindeutig“. Eine echte Spur sei der Brief nicht, die Fallakte des US Marshals Service, der im Auftrag des Justizministeriums ermittelt, bleibe aber weiterhin geöffnet. Pro forma – und als Abschreckung für Insassen heutiger Gefängnisse: „Wir sorgen für Gerechtigkeit, egal, wie lange es dauert“, erklärte Marshal Don O’Keefe 2012 – als sich die legendäre „Flucht von Alcatraz“ zum 50. Mal jährte.

Der Verfasser der 22 eng beschriebenen und nur schwer zu entziffernden Zeilen stellt sich in dem Schreiben als letzter Überlebender der Geflohenen dar. Demnach verstarb Clarence Anglin 2011 – und Frank Morris soll seit 2005 unter anderem Namen in einer Ostküstenstadt begraben liegen. Er selbst sei schwer erkrankt und biete den Behörden deshalb einen letzten „aufrichtigen“ Deal an: Wenn er für nur noch ein Jahr ins Gefängnis komme und dort medizinisch versorgt werde, würde er sich stellen. Beantwortet wurde der zwar nicht unbedingt authentische, aber fraglos berührende Hilferuf von der Polizei bislang nicht.

Die Angehörigen von John Anglin sind von der Echtheit des Schreibens überzeugt: „Unsere Familie hat immer geglaubt, dass sie es geschafft haben“, erklärt David Widner, ein Neffe der Brüder, im Interview mit dem Boulevardblatt New York Post. Bereits vor Jahren gab ein weiterer Anglin-Bruder an, die Flüchtigen getroffen zu haben.

Das Hochsicherheitsgefängnis auf der Sandsteininsel Alcatraz wurde 1934 in Betrieb genommen. Wegen des eiskalten Wassers in der Bucht von San Francisco und der tückischen Strömung galt die auch „The Rock“ genannte Justizvollzugsanstalt als ausbruchssicher. Al Capone saß hier genauso ein wie der als „Birdman“ bekannt gewordene Gewaltverbrecher und Vogelkundler Robert F. Stroud. 1963 wurde das Gefängnis aus Kostengründen geschlossen. Bis dahin gab es 14 Ausbruchsversuche von insgesamt 36 Inhaftierten. Der Großteil davon scheiterte vorzeitig, zwei Insassen sind beim Versuch, auszubüchsen, nachweislich ertrunken, sechs weitere wurden erschossen. (jole)