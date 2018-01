Von Matthias Reichle

Fiss – Der älteste Fasnachtsteilnehmer lässt gestern etwas auf sich warten. Fasnachtsobmann Christian Kofler tippt ungeduldig auf dem Handy. Er sollte bald kommen, verspricht er immer wieder. Endlich, mit einstündiger Verspätung, taucht er hinter der Kurve auf.

Einem 200-Jährigen kann man dafür kaum böse sein. Vier Monate hat die mächtige Zirbe beim Fisser Recyclinghof auf ihren großen Auftritt gewartet. Am Sonntag wird sie im Tross von 400 Fasnachtlern durch das Dorf gezogen. Vorerst wurde sie auf einen Lastwagen und einen Schlepper verladen.

„Wenn der Bloch ins Dorf geholt wird, ist das ein richtiger Festtag für Fiss“, erklärt Kofler. Vor dem Feiern wird freilich gearbeitet – mit Fingerspitzengefühl. Denn damit der fünf Tonnen schwere Bloch, der bereits in zwei Teil­e zersägt wurde, richtig auf den drei Schlitten liegt, wird gemessen, geruckt, diskutiert, abgehoben, gedreht, gesägt, geölt, erneut diskutiert – dann endlich passt es.

„Fuhrmann“ Engelbert Krismer greift selbst zur Motorsäge. Sein rauer Ruf wird den Bloch am Sonntag in Bewegung setzen. Es ist ein kräftiges „Hüo!“, erklärt er. Unter die schaulustigen Fasnachtler hat sich auch Tobias Rietzler gemischt. Mit 17,5 Jahren ist er einer der Jüngsten und wird heuer erstmals beim „großen“ Blochziehen einen der zwei Bajatzl darstellen. Es ist eine der gefährlichsten Rollen: Die Figur macht in luftiger Höhe Purzigagel, springt von Dach zu Dach und vollführt andere Kunststücke – „es ist schon gefährlich“, gibt er zu, „aber man überwindet die Angst“, betont der junge Fasnachtler, der schon beim Kinderblochziehen diese Rolle mimte. „Es ist schon ein Erlebnis, als Bajatzl von oben auf die Menschenmenge herunterzuschauen“, schwärmt er.

Ganz bodenständig ist der Bloch, der nun zusammengesetzt wird. „Wichtig ist das Gelenk, damit er später um die Kurve kommt“, erzählt der stv. Fasnachtsobmann Thomas Wachter, der den Zusammenbau überwacht. Immerhin knapp 30 Meter ist das Ungetüm lang. Vorne am Stumpf wird eine stilisierte Fasnachtsmaske angebracht – das „Mondgesicht“, wie es Wachter nennt. Und auf der Seite die „Blenggl“, an denen die Fasnachtler den Stamm später durch den Ort schieben. Rund 80 Masken werden daran beteiligt sein, so Wachter. Das sei ein echter Kraftakt, vor allem bis der Bloch, der auf Kufen liegt, in Bewegung ist. „Einmal ist uns die Kraft ausgegangen“, erinnert er sich. „Wenn er in der Steigung zu stehen kommt, wird es happig.“

Das Wetter kommt dem Blochziehen heuer entgegen. Fast überall im Ort ist Schneefahrbahn. Trotzdem wird die Straße noch mit neuem Schnee ausgebessert, erklärt Obmann Kofler. „Sonst führen wir ihn immer aus dem Dorf, alle vier Jahre aber ins Dorf“, schmunzelt er.

Wenn der Bloch fertig aufgeputzt ist – mit Krepppapier und von Kindern gebastelten Hexentreppen verschönert und mit zusätzlichen Ästen ausgebessert –, ist die eigentliche Arbeit getan. Ab dann heißt es aufpassen. Zwei Nächte lang wird er bewacht. Es gab immer wieder Versuche von Vandalen, ihn anzuschneiden. Besonders schmachvoll war es für die Fasnachtler, als es einer Frauengruppe in den 80ern gelungen war, die Deixel abzusägen. „Das war natürlich ein großer Skandal“, so Wachter.

Der 83-jährige Josef Kathrein, damals Fasnachtsobmann, kann sich daran noch genau erinnern. „Die haben die Wachen überlistet und haben sie mit Schnaps eingeseift.“ Besonders übel war aber, dass sie sich, als niemand mehr aufgepasst hat, in den Stadel des Fasnachtsobmanns geschlichen, eine Säge geholt und die Deixel abgeschnitten haben. „Wir mussten sie austauschen“, so Kathrein.

Heute – so hofft man zumindest – kann so etwas nicht mehr passieren. Zwischen 5 Uhr am Abend und 8 Uhr in der Früh steht der Bloch im Fisser „Fort Knox“ beim Kulturhaus unter Bewachung. Am Freitag übernimmt die Feuerwehr diese Aufgabe, am Samstag die Musikkapelle. Ernst wird es für den Bloch dann am Sonntag um 12.30 Uhr. Start ist beim Kulturhaus.