Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der einstige Flüchtlingsstrom ist zwar noch immer kein Rinnsal, hat aber doch deutlich nachgelassen. Zumindest, wenn es nach den Aufgriffszahlen der Tiroler Polizei geht. Ertappten die Beamten am Höhepunkt der Migrationswelle 2016 noch 11.812 Menschen bei der illegalen Ein- bzw. Durchreise, so waren es im Vorjahr nur noch 7406 Personen (minus 37 Prozent). Die Gründe: Einerseits entspricht der Rückgang bei den Tiroler Aufgriffszahlen in etwa jenem bei den Flüchtlings-Ankünften in Süditalien, die sich gegenüber 2016 um rund ein Drittel verringert haben.

Andererseits macht Landespolizeidirektor Helmut Tomac auch die verstärkten Kontrollen diesseits und jenseits des Brenners für die Entwicklung verantwortlich: „Die Gefahr, dass nach dem Stopp der Balkanroute eine neue Route über den Brenner entsteht, war durchaus gegeben.“

Maßnahmen zeigten Wirkung

Aber die „kostspieligen und aufwändigen Maßnahmen“ (Grenzmanagement, Kontrollstelle Seehof für Güterzüge etc.) hätten ebenso wie die verstärkten Kontrollen in Italien Wirkung gezeigt. Tomac betont, dass die Akzente bei der Eindämmung der Flüchtlingsströme nicht von Europa, sondern von einzelnen Staaten ausgegangen seien. Wie beispielsweise die Bemühungen, die Boote mit den Migranten schon in Libyen am Auslaufen zu hindern. Von einer Entwarnung will der Tiroler Polizei-Chef nicht sprechen. „Fest steht, dass immer noch Hunderttausende in Libyen auf eine Gelegenheit für die Überfahrt nach Europa warten.“ Neue Ausweichrouten, etwa nach Tunesien oder Ägypten, könnten sich jederzeit entwickeln.

Bei den Herkunftsländern der in Tirol gestoppten Flüchtlinge hat sich im Vorjahr nur wenig geändert. Die meisten (1446) kamen wie schon 2016 aus Nigeria, auf Rang zwei erneut die Marokkaner, für die zum Teil auch die Innsbrucker Drogenszene ein Anziehungspunkt gewesen sein dürfte. Flüchtlinge aus Pakistan haben gegenüber 2016 ihre Nachbarn aus Afghanistan vom dritten Rang verdrängt. Die Syrer folgten erst an siebter Stelle.

Überwiegend Männer

Fast 84 Prozent der aufgegriffenen Flüchtlinge waren Männer. Knapp über die Hälfte kam mit dem Zug, die anderen per Pkw. „Lkw spielten als Transportmittel keine Rolle“, sagt Erich Lettenbichler, Leiter der Grenzpolizeilichen Abteilung. 71 Prozent reisten von Italien nach Tirol ein, aber nur 884 konnten auf kurzem Weg zurückgebracht werden. Zum Vergleich: Von den über 10.000 aufgegriffenen Flüchtlingen im Jahr 2015 übergaben die Tiroler Polizisten mehr als die Hälfte ihren italienischen Kollegen. Der Grund für die Entwicklung: Die Italiener registrieren mittlerweile „ihre“ Migranten. Und das führt dazu, dass für die Rückführung der Flüchtlinge ein aufwändiges Verfahren nach den Dublin-Regeln erforderlich ist. Und das kann dauern.

Apropos Rückführung: Nicht nur Italien, sondern auch Tirol musste im Vorjahr im Ausland aufgegriffene Flüchtlinge zurücknehmen. Der Großteil dieser 2161 Migranten wurde in Bayern gestoppt und dann den Tiroler Behörden übergeben.