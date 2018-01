Von Matthias Reichle

Fiss — „Hüo!“ — der Kutscher lässt die Peitsche knallen. Auf den rauen Ruf beginnen die Jäger und Bärentreiber, an der Deichsel zu zerren. Vergebens. „Hüo!“, ruft der bärtige Mann wieder und wieder. Jetzt reißen auch die Schellner an den Stangen, die am Baumstamm befestigt sind. Langsam setzt sich der fünf Tonnen schwere Bloch in Bewegung. Vieles ist beim Fisser Blochziehen Spiel — nur eines nicht: Die Anstrengung, die es braucht, um den 30 Meter langen Baumstamm durch die engen Dorfgassen zu ziehen, ist echt.

Es ist so kräftezehrend, dass hinter der Figur des Bären gleich zwei Männer stecken, die in der Halbzeit tauschen. Die Schellner haben dieses Glück nicht. Sie müssen mit ihren bis zu 15 Kilo schweren Schellen, deren ohrenbetäubender Klang böse Geister vertreiben soll, stundenlang durchhalten. Ihr schwebender Lauf wird zur schweißtreibenden Angelegenheit.

Am Sonntag ging das Brauchtum, das von der Unesco in die Liste der immateriellen Kulturerbe Österreichs aufgenommen wurde, nach vierjähriger Pause wieder über die Bühne.

Ein bunter Tross an Figuren war zu sehen: der Giggeler, ein lediger junger Mann, der im Kostüm eines Hahns junge Frauen bespringt, der Fuhrmann, der den Tross anführt, Karrner, Holzer, Senner und viele andere.

Einer verausgabt sich zwar nicht beim Blochziehen, vollbringt aber trotzdem sportliche Höchstleistungen: der Bajatzl. Er muss ein „grieriger Bursch“ sein, erklimmt er doch die Dächer auf der Strecke, macht dort Überschläge, bewirft die Zuschauer mit Schnee und treibt noch andere Späße.

Das Blochziehen wäre anstrengend genug, aber es gibt da noch zwei, die die Sache noch beschwerlicher machen.

Der Schwoaftuifl hängt sich mit seiner geschmiedeten Gabel hinten an den Baumstamm an, um ihn zu bremsen, und auch die Hexen mit ihrem heulenden Gekreische versuchen alles Mögliche, die Blochbaumzieher zu behindern.

Rund 10.000 Zuschauer verfolgten das Schauspiel gespannt. Dicht gedrängt standen sie in den engen Gassen.

Kurz vor der ersten Steigung bei der Kirche bleibt der Tross der Blochzieher plötzlich stecken. Die Kräfte haben die Männer verlassen. Unter den Jägern und Bärentreibern scheint Uneinigkeit zu herrschen, es wird diskutiert. Endlich fasst man den Beschluss. Hilfe muss her — und zwar in Gestalt des Bären. Die Figuren machen sich auf die Suche nach dem schrecklichen Kerl, die Morelen stellen eine Falle, in die die Jäger den riesigen Fellträger auch alsbald tappen lassen.

Ist die Naturgewalt erst gebändigt, kann es weitergehen, aber schon kurz darauf heißt es schon wieder „stopp“. Diemal sollen die Kräfte des Miasmannes den Bloch wieder in Fahrt bringen. Die Jäger treiben den wilden, moosbesetzten Gesellen, der ein entwurzeltes Bäumchen schwenkt, die Gasse hinunter. Nach einer Rauferei mit dem Bären wird auch er vor die Deichsel gespannt. Dann geht es weiter.

Ziel der Fasnachter ist der Fonnes-Platz, den sie — Gott sei Dank — unfallfrei erreichten. Dort versteigerte Bürgermeister Markus Pale schließlich den Bloch. Und der erzielte heuer einen Rekord­erlös von 17.400 Euro. Der Käufer ist Architekt Hansjörg Koletnik aus Samnaun. Viel Prominenz war unter den Zuschauern. Gesichtet wurden unter anderem Landeshauptmann Günther Platter, LHStv. Ingrid Felipe, die Landesräte Bernhard Tilg und Christine Baur, Landtagsvizepräsident Toni Mattle, Nationalrat Dominik Schrott und Bundesrat Hans-Peter Bock. Gleich drei Bezirkshauptmannschaften waren vertretet: BHStv. Siggi Geiger (Landeck), BH Raimund Waldner (Imst) und BH Herbert Hauser (Innsbruck-Land). Zahlreich erschienen waren auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden.

Eine Absage eines Ehrengastes führte übrigens zu einem Hoppala des Fasnachtsobmanns Christian Kofler, wie die Labra der Hexen offenbarte. Nachdem das Sekretariat von Bundeskanzler Sebastian Kurz geantwortet hatte, dass dieser leider nicht teilnehmen könnte, schrieb Kofler ein erbostes Mail, dass er diesen nicht mehr wählen werde. Aber anstatt es an seinen Marketingleiter zu senden, schickte er es fälschlicherweise direkt ans Kurz-Büro zurück. „Es hat mich zwei Stunden gekostet, um telefonisch dort durchzudringen und mich zu entschuldigen“, erklärt Kofler. Dafür habe er dann aber sogar ein Kompliment erhalten.