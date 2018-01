Das Jugendrotkreuz hat schon vor Jahrzehnten damit begonnen, Kinder mit Schwierigkeiten in der Schule zu unterstützen, und damit eine Vorreiterrolle in Tirol eingenommen. Eines der Projekte ist die 1995 ins Leben gerufene integrative Lern- und Hausaufgabenbetreuung WiKi – Wir für Kinder mit Jugendlichen, die damit die „Lernmütter“ ablösten. Seither wurden rund 570 Volksschulkinder von eigens geschulten jungen Leuten betreut, die dafür freiwillig ihre Zeit zur Verfügung stellen. „Die Lehrer wählen gezielt Kinder an ihrer Schule aus, die davon profitieren könnten“, sagt Philipp Schumacher, Landesgeschäftsführer vom Jugendrotkreuz. „Das sind Schüler, die ihre Aufgaben daheim ohne Hilfe nicht bewältigen könnten. Bei uns finden sie Verständnis und Unterstützung.“ Wie die Erfahrung gezeigt hat, schaffen es damit die meisten, die erforderlichen schulischen Leistungen erbringen zu können. Im Lernraum in der Hofburg, wo auch die Büros des Jugendrotkreuzes untergebracht sind, werden pro Jahr rund 25 Kinder betreut. „Wir könnten noch mehr aufnehmen, bräuchten dafür aber größere Räumlichkeiten.“ Sehr erfolgreich und inzwischen schon an 40 Schulen – 38 Volks- und zwei Mittelschulen – in ganz Tirol im Einsatz ist die vor 14 Jahren gegründete Lernhilfe. Eigens geschulte Pädagogen kommen am Nachmittag an diese Schulen, um vor allem mit Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache zu arbeiten. „Dafür haben wir mit einem Experten, einem Psychologen, ein eigenes Sprachförderkonzept entwickelt und bieten auch einen Sprachförderlehrgang an.“ In den vergangenen Jahren wurden mehr als 600 Pädagogen entsprechend ausgebildet. „Wir haben alle Lehrer dazu eingeladen, aber auch Kindergartenpädagogen.“ Der Bedarf sei immens. „Die Qualifikation der Lehrer ist entscheidend, das müsste schon in der Ausbildung berücksichtigt werden. Niemand sollte die Pädagogische Hochschule oder die Uni verlassen, ohne die Fähigkeiten zur Sprachförderung zu beherrschen.“ Derzeit seien viele überfordert. Ein weiteres Projekt ist die 2016 eingeführte Sommerschule für rund 120 junge Flüchtlinge. Auch für dieses Jahr sind je zwei Wochen Schulvorbereitung für Schüler aus Volksschulen und Neuen Mittelschulen in Innsbruck geplant. (ms)