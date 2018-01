Von Helmut Mittermayr

Reutte – Geschäftsbeziehungen durch freundschaftlich-philanthropische Bande zu überwölben und zugleich mit dieser im Zahnrad symbolisierten internationalen Vernetzung von Besitzenden, Bestimmenden und Bedeutenden auch der ländlichen und kleinstädtischen Oberschicht den Ruch des Provinziellen zu nehmen – so zumindest spitzte einst Der Spiegel zu, was die Attraktion von Rotary ausmacht. Bürger, die es zu etwas gebracht haben, Männer mit Weitblick und von „gutem Charakter“, so wollte es die Satzung. Eine Weltgemeinschaft berufstätiger Männer, die nicht nur jede Woche zusammen tafelt, sondern auch dienen möchte – der Menschheit im Allgemeinen und der Gemeinde, dem überschaubaren Lebenskreis im Besonderen.

Auch im Grenzland zwischen Tirol und Allgäu trifft sich seit 50 Jahren allwöchentlich einmal eine Runde, die die Rastlosigkeit des Tages und Nichtmitglieder verlässlich ausgesperrt weiß, zum gemeinsamen Essen, zu Vorträgen und um Freundschaften zu pflegen. Der Zeitgeist hat die Rotarier des Clubs Reutte/Füssen zumindest in einem Punkt mitgerissen, inzwischen werden Frauen aufgenommen. Nicht alle Clubs seien so fortschrittlich, war bei der großen 50-Jahr-Feier im Festsaal des Hotels Hirschen am Samstagabend zu hören.

Der Reuttener Rechtsanwalt Christian Tschiderer freute sich, als aktueller Rotary-Präsident durch diesen Jubiläumsabend führen zu dürfen, zählt doch auch sein Vater zu den Gründungsmitgliedern. Hermann Tschiderer, Erwin Pernfuß, Arthur Kaiser und Oswald Kaspar wurden aus diesem Grund auch zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Oldboys zeichneten sich auch über fünf Jahrzehnte durch eine Durchschnittspräsenz von 67 Prozent an den allwöchentlichen Mittwochabendversammlungen im Clubhotel Goldener Hirsch aus. Ein für jüngere Mitglieder heute unvorstellbarer Wert. So mancher lässt sich alle paar Monate einmal sehen. Tempora mutantur et nos mutamur in illis – die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen – war auch an der vorherrschenden Clubfarbe Grau zu ersehen. Für das Gewürdigtwerden einer beruflichen Karriere bedarf es halt auch eines gewissen Alters.

Die guten Werke im In- und Ausland wurden ausführlich zur Sprache gebracht – etwa von der Gründung der Lebenshilfe Reutte oder der Kinderkrebshilfe Königswinkel bis hin zur Unterstützung einer Missionsstation im Kongo. Insgesamt wurden in 50 Jahren 1,5 Mio. Euro sozial bewegt.

Die europäische Note – Reutte/Füssen war der erste länderübergreifende Rotary Club weltweit – war allgegenwärtig. Tschiderers aktuelles Präsidentschaftsmotto „In Vielfalt geeint“, wie es in der Präambel des Lissaboner EU-Vertrages steht, schlug sich auch in den von Franz Walcher dirigierten Hymnen Tirols, Österreichs, Deutschlands und Italiens (Rotaryfreunde aus Peschiera waren gekommen) nieder. Die Europa-Hymne aus Beethovens „Ode an die Freude“ wurde dann sogar gemeinsam (mit Vorlage) gesungen.

Der Festredner des Abends, der Innsbrucker Europarechtler Univ.-Prof. Walter Obwexer, klärte die honorige Runde dann auch gleich augenzwinkernd auf, dass dieser Europahymne leider die Rechtsgrundlage fehle. Er sprach über aktuelle desintegrative Tendenzen und den Beitrag, den gerade Rotarier für die Einheit Europas leisten könnten. Beim Festmahl setzten sich dann doch wieder nationale Interessen durch: Wiener Schnitzel und Eispalatschinken zeigten auch den ausländischen Freunden, wo die 50-Jahr-Feier stattfand.