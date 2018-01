Von Veronika Eschbacher/APA

Fayzabad – Die Taliban konnten in Afghanistan in den vergangenen Jahren immer mehr rurale Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Vor allem im Norden und Nordosten des Landes mussten viele Menschen vor Kämpfen fliehen. Sie fristen ein Leben unter schwierigsten Bedingungen und praktisch ohne Hilfe. Doch zurück in ihre Dörfer können sie nicht, denn dort werden sie von den Taliban ausgenommen und geschlagen.

Muhammad Qadir streckt seine Hand aus und zeigt auf die naheliegenden Berge. „Sehen Sie den Schnee da oben?“, fragt er. „Von dort sind wir. Und dort ist der Feind.“ Mit derselben Hand zieht der etwa 50-jährige Afghane kurz darauf eine Zeltplane zur Seite, bückt sich und setzt sich auf den mit einem dünnen Plastikteppich bedeckten Zeltboden. Sechs Monate sind nun vergangen, seit er mit seiner Familie gleich nach dem Morgengebet im Schutze der Dunkelheit aus ihrem Dorf Langa geflohen war, damit sie von den Taliban nicht entdeckt und aufgehalten werden. „Wir hatten keine Wahl mehr, wir mussten um unser Leben laufen“, sagt Qadirs Frau Freshta.

Situation verschlechtert sich seit 2014

Es war ein siebenstündiger Fußmarsch hierher nach Fayzabad, der Provinzhauptstadt des nordostafghanischen Badakhshan. Es war auch die erste Flucht der Familie, denn während der Herrschaft der Taliban zwischen 1996 und 2001 hatten es die Radikalislamisten nie bis hierher geschafft. Doch in den vergangenen Jahren, vor allem nach 2014, dem Abzug der internationalen Streitkräfte aus Afghanistan, verschlechterte sich die Situation hier im Nordosten zusehends. „Anfangs waren die Kämpfe noch weit weg von unserem Dorf“, erzählt Freshta. „Doch sie kamen immer näher, und irgendwann waren wir mitten in der Front.“

Freshta erinnert daran, dass es anfangs nur zehn oder zwanzig islamistische Kämpfer waren, die nach Sonnenuntergang ins Dorf kamen, an die Tore der Dorfbewohner klopften und forderten, sie mit Essen und Trinken zu versorgen. Was die Kämpfer untertags trieben, davon hatten sie keine Ahnung. Doch die Zahl der Bewaffneten wuchs kontinuierlich, und irgendwann waren es mehrere hundert Männer, alle Afghanen, die sich dann monatelange Kämpfe mit der afghanischen Regierung um die Dörfer in der Region Ober-Yaftal lieferten. Untertags rückte das Militär vor und eroberte Gebiete zurück, doch sie blieben nicht, um es zu halten. Kaum war es dunkel, schwärmten die Taliban wieder aus und besetzten es erneut.

Bewohner als menschliche Schutzschilde

Irgendwann konnten sich die Islamisten in Langa festsetzen, sie installierten Militär- und Zivilgerichte und ein Gefängnis. Sie bedrohten jene Dorfbewohner, deren Kinder bei Armee, Polizei oder in der Regierung dienten und verurteilten sie zu Strafen zwischen 50.000 und 200.000 Afghani (600 bzw. 2400 Euro). Wer nicht zahlen konnte oder wollte, deren Söhne sollten künftig auf Seite der Taliban kämpfen. Flohen die Söhne, wurden die Väter mit Pferdepeitschen bestraft.

„Sie sagten auch, die Hälfte deines Essens und deines Wassers gehört uns und nahmen meinem Mann das Brot ab, das er nach Hause trug“, sagt Freshta. Andere Dorfbewohner wurden gezwungen, als Nachschublogistiker zu arbeiten. Sobald die Taliban etwas erobert hatten, hätten sie alles mitgenommen. Und die Menschen aus den bereits eroberten Dörfern mussten die Beute zurücktragen. „Sonst werden sie sofort erschossen“, sagt ein älterer Mann aus dem Nachbarzelt. Immer wieder auch seien die Dorfbewohner als menschliche Schutzschilde missbraucht worden. Die Aufständischen hätten sie in der Nacht in vorderster Linie vormarschieren lassen Richtung Armeestellungen. Oder sie mussten mitten in die Kampfzone, um die Leichen gefallener Taliban zu bergen. „Wir haben durchgehalten, solange wir konnten“, sagt Freshta.

Viele Familien haben Schulden

Qadir, seine Frau Freshta und ihre sieben Kinder ließen sich nach ihrer Flucht mit weiteren 41 Familien in einem illegalen Flüchtlingscamp am Rande von Fayzabad nieder. Zwei weitere Camps mit weiteren rund 120 Familien aus Naders Nachbardörfern sind nur einen Steinwurf von ihnen entfernt, insgesamt sind es rund 1000 Menschen, der überwiegende Großteil Kinder. Zelte erhielten sie von einer internationalen Hilfsorganisation. Sobald es regnet oder schneit, tropft es auf allen Seiten durch. Die Kälte frisst sich mit jedem Wintertag mehr in die Glieder der Menschen. Neugeborene schreien, weil sie frieren. Und täglich kommt der Grundbesitzer und droht den Geflüchteten mit dem Rauswurf.

Qadir und andere Familien versuchen, sich irgendwie durchzuschlagen. Kurz nach ihrer Ankunft gab es einen Sack Mehl, sieben Liter Öl und zwei Kanister Wasser pro Familie und Solarlampen, die nie funktionierten, von Hilfsorganisationen. Das Essen ist lange aufgebraucht. Viele haben mittlerweile Tausende Afghani Schulden bei lokalen Geschäftsleuten und die ersten verweigern ihnen bereits, weiter auf Kredit einzukaufen.

Manche Männer arbeiten als Tagelöhner, aber jetzt im Winter findet keiner Arbeit. Manche Frauen waschen für Geld die Kleidung anderer Stadtbewohner. Wieder andere schicken ihre Kinder zum Betteln auf die Straße. Der Vertreter der Regierung, der für Binnenflüchtlinge zuständig ist, sagte zu den Geflohenen: „Verzeiht, aber ich habe nichts, was ich an euch verteilen kann. Wenn die Geberländer nichts zur Verfügung stellen, gibt es nichts.“

Freshtas einzige Hoffnung ist, dass die Regierung bald ihr Heimatdorf wieder zurückerobert. Ihr Haus sei zwar im Kampf zwischen Armee und Taliban teilweise zerstört worden, aber sie habe sich und ihre Familie mit einer kleinen Landwirtschaft selbst versorgen können. „Hier im Camp gibt es doch nur die Wahl zwischen Not und Elend für uns.“