Söll – Es gab zwar leichte Geburtswehen, doch vor Kurzem fand schließlich die Gründungsversammlung der Josef Rainer Kompanie Söll statt. Dabei wurden Harald Treichl zum Hauptmann und Hans Ager zum Obmann gewählt. Schriftführer ist Alex Ager und Kassier Peter Pirchmoser.

Die Idee wurde bei der 800-Jahr-Feier in Söll im Vorjahr geboren, da musste nämlich die Brixlegger Kompanie bei den Feierlichkeiten aushelfen. Schütze Konrad Kirchmaier hat dann letztendlich gemeinsam mit Bataillonskommandant Hermann Egger den Anstoß zur Neugründung in Söll gegeben.

Viertelkommandant Manfred Schachner hielt bei der Gründungsversammlung ein Referat über den Nachdenkprozess, den sich die Schützen landesweit im Vorjahr unterzogen haben, und über Werte. „In der heutigen Zeit ist es was Besonderes, eine Kompanie zu gründen, noch dazu, wo wir uns hier auf historischem Boden befinden“, erklärte Schachner.

Der Söller Bürgermeister Alois Horngacher sicherte bestmögliche Unterstützung zu – allerdings gibt es klare finanzielle Regelungen für die Vereine im Ort. Seitens des Landes wird ein Viertel der Kosten getragen, die Egger mit etwa 60.000 Euro beziffert.

22 Männer haben sich zur Neugründung entschieden und beschlossen, im ersten Jahr den Mitgliedsbeitrag mit 150 Euro festzulegen. Bei der Tracht will man sich an jener der Bundesmusikkapelle Söll anlehnen und die Gewehre werden Altbestände aus der Schweizer Armee sein, die der Landesverband günstig gekauft hat.

Chronist Jakob Zott hat das Leben des Söllers Josef Rainer erläutert, dem die neue Kompanie ihren Namen verdankt: „Er war Wirt im heutigen Gasthaus Post, war Händler und ein herausragender Schützenhauptmann, der bei der Bildung der damaligen Landsturmgruppen aktiv war.“ Rainer wurde 1759 in Pinnersdorf geboren und vermählte sich später mit der Tochter des Postwirts. 1797 wurde in Kufstein eine Schützenkompanie neu organisiert und Rainer wurde dabei zum Hauptmann gewählt. In der Kapelle in Stampfanger erinnert heute noch eine Darstellung an die Rückkehr der Gruppe aus Südtirol, wo sie gegen Napoleon angetreten waren. (be)