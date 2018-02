Lienz – Was 1995 auf dem Lienze­r Hauptplatz mit zwei Fritteusen, in denen Krapfen für Passanten herausgebacken wurden, begann, hat sich längst zu einer beachtens­werten Charity-Aktion entwickelt. Mehrere hunderttausend Stück des süß gefüllten Gebäcks wurden seitdem vom Kiwanis Club Lienz-Osttirol in der närrischen Zeit für den guten Zweck verkauft.

Auch heuer wieder werden Faschingskrapfen besonders köstlich schmecken, wenn man mit deren Genuss helfen kann. In bewährter Manier ist der Club am Rosenmontag von 10 bis 19 Uhr am süßen Stand in der Lienzer Rosengasse aktiv, um Krapfen möglichst erfolgreich an den Mann oder die Frau zu bringen. Der Reinerlös fließt in den Kiwanis-Spontanhilfefonds. Auch Punsch und Prosecco werden ausgeschenkt. Jede Dame wird mit einer Rose bedacht.

In großer Menge wird auf Wunsch auch frei Haus geliefert: In diesem Jahr kann man sich die Krapfen am Rosenmontag und Faschingsdienstag ab einer Bestellung von 50 Stück (Preis: 1,20 Euro/Krapfen) an jede Adresse – etwa zu Firmen, Vereinen und Sozialeinrichtungen – kostenlos zustellen lassen. Und das im Umkreis von 50 Kilometern von Lienz. Wer Notleidenden in der Region unter die Arme greifen will, kann seine Bestellung unter office@kiwanis-lienz.at aufgeben. (func)