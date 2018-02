Thaur – Die Planungen und Vorarbeiten laufen seit rund einem Jahr, am Sonntag sollen sie nun endlich reiche Früchte tragen: Nach fünf Jahren macht das große Mullerlaufen der Martha-Dörfer wieder in Thaur Station. „Wir sind bestens vorbereitet – jetzt hoffen wir, dass auch noch das Wetter mitspielt“, meint Hauptmann Romed Giner von der veranstaltenden Schützenkompanie Thaur, dem die Vorfreude deutlich anzumerken ist. Er rechnet – neben 600 Mitwirkenden – mit bis zu 10.000 Besuchern.

Der rund zweistündige Umzug setzt sich bei jeder Witterung um 13.30 Uhr von vier Startplätzen aus gleichzeitig in Bewegung – bei der Volksschule, am Auweg, in der Bauerngasse und in der Moosgasse. Damit soll ein flüssiger Ablauf sichergestellt werden und kein Zuschauer lange auf das farbenfrohe Treiben warten müssen. Für Familien mit Kindern und Menschen mit Behinderungen wird ein eigener Zuschauerbereich ausgewiesen.

Im Mittelpunkt stehen beim Umzug natürlich die „gastgebenden“ Thaurer Muller sowie die Rumer Muller und die Absamer Matschgerer mit ihren prächtigen, traditionsreichen Figuren – vom mystischen Krameter bis zum eleganten Spiegeltuxer, vom lautstarken Klötzler bis zum wilden Zottler. Dazu kommen kostümiert auftretende Musikkapellen aus Thaur, Absam, Rum und Arzl, 14 traditionelle und humoristische Festwägen und weitere Gruppen wie Schellenschlager, Fasserrössl, Bergknappen, Bärenjagd, Weibermühl’ und Thaurer Bock.

Für die Verpflegung der hungrigen Fasnachtsfans sorgen acht Stände mit Essen und Getränken sowie eigene Versorgungswägen.

Die Veranstalter empfehlen eine Anreise mit der Buslinie 503 (die im Viertelstundentakt verkehrt) oder per Zug zur S-Bahn-Haltestelle Hall/Thaur und von dort mit dem kostenlosen Shuttlebus nach Thaur. Zudem sind Parkplätze an den Ortseinfahrten ausgewiesen, die ebenfalls per Shuttlebus angebunden sind.

Der Eintritt beträgt 7 Euro (Kinder unter 14 Jahren frei), davon wird ein Euro an die Tiroler Hospizgemeinschaft gespendet. Vorverkaufskarten sind über oeticket.com erhältlich.

Übrigens: Mehrere tausend Fasnachtsfreunde werden – bei gutem Wetter – auch bereits am Samstag in Völs erwartet: Um ca. 15.15 Uhr wird am Dorfplatz die Galionsfigur „Joggl“ symbolisch aufgeweckt. Zuvor führt der bunte Festzug von der Seestraße über die Bahnhofstraße Richtung Dorfstraße. (md)