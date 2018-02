Von Hubert Daum

Imst – „Hommar alles? Schuhschnallen, Maschelen, Schleier, Schneinztiachle, Pemsl, hommar wirklich alles?“ Bianca Weber geht wie mit einer geistigen Checkliste nochmals alle nötigen Utensilien durch. Ihr Niklas geht nämlich zum ersten Mal in die Buabefasnacht. Seine Traumrolle: Roller. Und er ist der jüngste aller 23 Scheller und Roller, zu denen bei der Buabefasnacht am Sonntag wahrscheinlich erstmals eine Tausendschaft Erwachsener bewundernd aufschaut. Niklas geht noch in den Kindergarten, am 21. Dezember erreichte er das geforderte Mindestalter von sechs Jahren.

„Schon vor zwei Jahren machte er mit seinem Freund Felix aus, als Scheller-Roller-Paarle zu gehen“, erinnert sich Mama Bianca, „das nahmen wir nicht besonders ernst. Heuer gab’s allerdings kein Zögern, natürlich gehen sie.“ Zugegeben, Niklas ist gewaltig „vorbelastet“: Die Großeltern mütterlicherseits fanatische Fasnachtler, Vater Stefan hatte auch schon bei der Buabefasnacht die tragende Rolle des schwarz-weißen Turesackners und ist jetzt Wagenbauer. Und wahrscheinlich wurde Niklas bereits bei der Fasnachtstaufe mit dem Taufwasser vom Fasnachtsvirus angesteckt.

„Klar pack’ i des“, ist der Juniorfasnachtler überzeugt. Wäre auch gelacht, denn der Sonntag soll einer seiner schönsten Tage bisher werden. Eine ganze Schar von Erwachsenen sorgt im Umfeld dafür. Normalerweise werden die meisten Utensilien vom Fasnachtsarchiv oder von Bekannten ausgeliehen. Klar, in vier Jahren ist alles zu klein. Niklas hat allerdings einen fanatischen Opa. Der hat ihm extra eine Larve schnitzen lassen. Sogar das G’röll (Rollergurt mit kleinen Schellen) ist eigens angefertigt. Mama Bianca ergänzt: „Auch die Unterhose mit den angenähten Strümpfen wurde eigens gestrickt, so wie auch die Handschuhe.“

Man sei wirklich unglaublich stolz und wahrscheinlich nervöser als das Söhnchen selbst. „Ich setz’ jeden Tag die Larve auf“, gesteht der Neo-Roller, „und geh’ auch noch zum Friseur, damit die Haare nicht klemmen.“ Nicht gerne, aber schlussendlich doch räumt Niklas ein, „voll nervös“ zu sein und dass er eventuell in der Nacht davor nicht gut schlafen werde.

Nagelneu ist natürlich auch das Hauptutensil eines Rollers, der „Pemsl“ (Wedel, mit dem der Roller den Scheller „anpemselt“, also zum Hüpfen animiert). Beim näheren Hinsehen ein Kunstwerk, bestehend aus Hunderten eingezwirbelten Holzhaaren. „Wir geben uns alle Mühe, dass die Pemslmacher nicht aussterben“, erzählt Markus Walch beim TT-Besuch in seiner Werkstatt. Es sei eine unglaubliche Geduldsarbeit und die Technik, aus einem eingespannten Zitterpappelbrett mit dem eigens dafür modifizierten Hobel zwei bis drei Millimeter breite, eingeringelte Pemslhaare zu machen, sei schwierig zu erlernen und auch eine Glückssache. Das Meterbrett müsse in genau der richtigen Trockenphase sein, gerade und astfrei. „Es gibt außer mir noch zwei Pemslmacher, aber das sind schon relativ alte Herren“, drückt Walch die Sorge um das Aussterben der Pemslmacher aus, „bei mir waren jetzt einige Junge, um die Technik zu erlernen. Allerdings weiß ich aus Erfahrung, dass viele es wieder aufgeben, weil es so mühsam ist.“

Markus Walch bleibt also vorerst der einzige „junge“ Pemslmacher und ist seit der Adventzeit schon damit beschäftigt, die insgesamt 20 Pemsl (Probe und Fasnacht) in filigraner Handarbeit zu fertigen. Der Lohn: Mehr als die Hälfte der kleinen Roller werden am Sonntag seinen Pemsl tragen und ihn hoffentlich in der Sonne schwingen.