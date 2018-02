Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Es ist ein Thema, das wie ein schwerer, dunkler Schatten über dem Alltag der Tiroler Familie liegt und diesen seit mittlerweile zehn Jahren bestimmt. Die 15-jährige Tochter wird gemobbt. Nicht nur da und dort ein bisschen gehänselt, sondern systematisch und das schon während ihrer gesamten bisherigen Schullaufbahn, wie die Mutter berichtet. Sie will aus Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Tochter anonym bleiben.

Begonnen hat alles im Kindergarten. Damals entschied die Leiterin, das Mädchen und ihre damals beste Freundin zu trennen und in unterschiedlichen Gruppen unterzubringen. Während das eine Kind mit der Situation nur schwer zurechtkam, fand das andere schnell Anschluss und scharte einen neuen Freundeskreis um sich. Allerdings, so erzählt die Mutter, begann die ehemals beste Freundin damit, ihren neuen Freundeskreis gegen ihre Tochter aufzuhetzen. Der Konflikt setzte sich bis in die Familien fort, die damals im Dorf noch als Nachbarn nebeneinander lebten. Letztlich zog die Familie des Mobbing-Opfers in eine andere Straße.

Der Wechsel in die Volksschule brachte keine Besserung. Denn das Ignorieren, Tuscheln, Auslachen und Hänseln ging ebenso weiter wie das Mobilisieren gegen ihre Tochter, erinnert sich die Mutter. Und auch nach der Volksschule blieb das Kind das Opfer. Denn obwohl die ehemals beste Freundin eine andere Schule besuchte, saß ihre Tochter jetzt mit deren Freundinnen in der Klasse – und die betrieben das Mobbing nach altem Muster weiter. Das traf auch für Aktivitäten außerhalb der Schule zu, etwa beim Firmunterricht.

Im Laufe der Jahre hat sich das Mädchen immer weiter zurückgezogen. In ihrer jetzigen Schule ist die 15-Jährige nach wie vor isoliert, weil es hier ebenfalls Verbindungen von Mitschülerinnen zur ehemals besten Freundin gibt. Aber auch außerhalb der Schule ist ihr Freundeskreis mit gerade einmal einer besseren Freundin sehr klein. „Für euch ist das Problem erledigt, weil ihr weggezogen seid. Aber ich muss weiter damit leben“, habe ihr ihre Tochter erklärt, die am liebsten nach Wien übersiedeln und alles hinter sich lassen würde.

Derzeit befindet sich die 15-Jährige aufgrund der enormen psychischen Belastung in Behandlung. Im neuen Semester steht erneut ein Schulwechsel an. „Am liebsten sollte es eine Schule in einem anderen Bezirk sein, möglichst weit weg“, sagt die Mutter. Damit der jahrelange Albtraum endlich ein Ende finden kann.