Von Alexandra Plank

Innsbruck — Gernot Zimmermann macht einen aufgeräumten Eindruck, als ich ihm im Kaffeehaus gegenübersitze. Mit 21 Jahren begann er Taxi zu fahren, vor allem weil er sich selbst keinen Wagen leisten konnte und ganz narrisch auf das Lenken eines Fahrzeugs war.

Nun, mit 56 Jahren, ist er quasi im Vorruhestand. Dieser Tage hat er seine Taxler-Erinnerungen veröffentlicht. Und so wie es aussieht, wird er recht unruhig werden, der so genannte Ruhestand. Wagner'sche-Verleger Markus Renk will mehr Geschichten von dem Innsbrucker, der nicht nur den Rhythmus von Tirols Metropole intus hatte, sondern auch als Journalist tätig war. Zimmermanns Lebensmotto hat sich in all den Jahren nicht geändert: „Niemals soll es mir schlechter gehen als jetzt." Mit einem Lachen komme man über alles hinweg, ist er sich sicher. Mit diesem Grund­optimismus schaffte er es, als Nachtfahrer seiner damals elfjährigen Tochter, die er allein großziehen musste, so etwas wie Nestwärme zu bieten. „Am Abend vor der Schicht habe ich Essen von einem Gasthaus geholt, in der Früh bin ich beim Bäcker vorbeigefahren und habe ihr ein Frühstück gemacht." Er sei ein Profi-Taxifahrer gewesen, erzählt Zimmermann, wie es sie heute auf Innsbrucks Straßen nicht mehr gebe. All sein Wissen, was den Beruf anging, der einst sogar eine Krawatte verlangte, habe ihm der „Geier Heinz" beigebracht. „Als Taxler musst du wissen, wann du wo ein Geschäft machen kannst. Der Heinz hat umfangreiche Aufzeichnungen gemacht und sie mit mir geteilt."

Innsbruck bei Nacht habe eine besondere Atmosphäre. Natürlich sei er in Kontakt mit der Unterwelt gekommen, die noch von Tiroler Größen dominiert wurde. Auch die Damen des horizontalen Gewerbes hätten mit ihm verkehrt, allerdings sei er stets korrekt geblieben und habe sich seine Fahrten nur mit Barem bezahlen lassen. „Ich war ein Taxler mit Leib und Seele", sagt der Neo-Autor. Das Besondere an diesem Beruf sei, dass man es mit unterschiedlichsten Menschen zu tun bekomme. „Da steigt der Sandler ein und dann nimmt der Universitätsprofessor Platz", sagt Zimmermann, der auch Gagschreiber fürs Radio war. Aber das ist eine andere Geschichte.

„An die 100-mal habe ich den Taxometer abgestellt und bin am Zielort stehen geblieben, um ein Gespräch abzuschließen", sagt er. Die meisten Taxibenützer seien betrunken und würden daher Tacheles reden. „Ich war für viele wie ein Therapeut, nur dass diese wohl viel Geld zahlen würden, wenn ihnen Klienten die Probleme so ungefiltert erzählen würden." Viele Geschichten habe er im Buch ausgespart, weil sie unglaubwürdig wären. Eine hat es hineingeschafft, obwohl sie klingt, als sei sie erfunden: Er habe eine Betrunkene zu ihrem Haus gebracht. Sie sei ausgestiegen und umgefallen. Da sie normal geatmet habe, habe er sie geschultert, ihren Schlüssel in der Tasche gesucht und die Tür aufgesperrt. Im Schlafzimmer habe er sie im Doppelbett abgelegt, neben einem Mann, der nur kurz aufsah.

Vor elf Jahren hat Zimmermann mit dem „Taxeln" aufgehört. Der Umgangston sei rauer geworden. „Auch hat sich das Verhältnis zwischen Inländern und Ausländern umgedreht, jetzt sind es 20 Prozent Einheimische und 80 Prozent Ausländer. Auf den Standplätzen wird Türkisch und Arabisch gesprochen." Am Faschingsdienstag 2007 war Schluss. Er sei von Gästen als „Judensau" bezeichnet und im Zuge eines Raufhandels verletzt worden. „Die Taxler-Zeit war dennoch die geilste meines Lebens."