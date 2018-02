Von Walter Zwicknagl

Fügen, St. Gertraudi – Wenn die dezentrale Landesausstellung im Barockschloss in Füge­n zum Thema „Stille Nacht und der Klang der Alpen“ Mitte des Jahres eröffnet werden soll, steht Hannes Pramstraller aus Mayrhofen, Kurator Martin Reiter aus St. Gertraudi und Sandra Hupfau­f als wissenschaftlicher Leiterin noch viel Arbei­t bevor. In seinem Keller­büro sichtet Martin Reiter fast täglich seine Schätze, die er als wohl größter Leihgeber zur Verfügung stellen wird. „Schließlich sind 31 Räume zu bestücken.“ Dabei ist die Ausstellung mehr als die Dokumentation des heuer 200 Jahre alten Liedes „Stille Nacht“, mit dem er sich seit mehr als drei Jahrzehnten befasst. „Erstens führt mein Stammbaum mütterlicherseits zurück zu jenen Wurzeln, denen auch der Textdichter Joseph Mohr entstammt, und zweitens ist Fügen die Heimat des Orgelbauers Karl Maurache­r. Von dort kam das Lied in die Welt“, ist die Begründung seines enormen Interesses.

Neun „Stille Nacht-Orte“ sind in die Drei-Länder-Ausstellung eingebunden, das Schloss Fügen und die Museumspfiste sind der Tiroler Part. So viel sei schon verraten: Nicht nur eine riesige Sammlung von Stille-Nacht-Tonträgern kann gezeigt werden, auch die ältesten Gstanzln, die Zillertaler Geigenlandschaft, Tramplan und Tanz, Wanderhändler und Salontiroler, Musikevents von 1750 bis 2017, die Hochsaison der Zillertaler Nationalsänger und der Tiroler Abend im früheren Klischee sind Themen bei der Ausstellung. „Unser Motto ist mittenhinein und nicht davor“, sagt der Heimatforscher, der im Vorjahr schon ein „Stille Nacht“-Buch auf den Markt brachte.

Er kam bei seinen Arbeiten auch manchem Skandälchen auf die Spur. „Es war ungeheuerlich, als Maria Rainer von den Ur-Rainern anno 1827 bei einem Auftritt in London Köni­g Georg IV. abbusselte“, erzählt Reiter. Erst jüngst hat er vom British Museum die Freigabe für eine Zeichnung aus einer Zeitung mit diesem Szenario bekommen. Vor einer schwierigen Aufgabe stand die zweite Rainer-Truppe, die am Heiligen Abend im Jahr 1839 in New York das „Stille Nacht“ sang. Denn bald darauf brannte Helene Rainer mit dem Manager durch. Ersatz war kurze Zeit ein irischer Junge, den aber nach einem halben Jahr der Stimmbruch außer Gefecht setzte. Aus der Heimat wurde schließlich Ersatz angefordert.

„Wir schauen aber auch darauf, dass sich die Besucher der Ausstellung beschäftigen können“, versichert Martin Reiter, der wohl mehr als 1000 Stück an Leihgaben ins Fügener Schloss bringen wird.

Unter die Haut geht sicherlich ein Schützengraben mit Bildmotiven aus dem 1. Weltkrieg. Denn am Heiligen Abend 1914 legten deutsche und britische Soldaten die Waffen nieder. „Wir werden aber auch ein Fernrohr installieren, das den Blick vom Schloss aus direkt auf die Grab­tafel des berühmten Fügener Orgelbauers Karl Maurache­r ermöglicht“, erzählt Reiter, der vor Ideen sprüht.