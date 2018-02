Von Michaela S. Paulmichl

Zirl — „Worüber haben wir heute beim Gedächtnistraining gesprochen? Wer weiß es noch?", fragt Brunhilde Schmid. „Wie's früher war, als wir noch jung waren." Das haben die Besucher der Tagespflegestätte im Sozialzentrum s'Zenzi in Zirl — an diesem Nachmittag eine reine Frauenrunde — nicht vergessen. Was damals war oder auch erst am Vormittag, ist noch in guter Erinnerung.

Da kann auch die Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit noch dazulernen, wie sie selbst meint. „Wie geht es weiter, Poldi?", beginnt die 20-jährige Hauskrankenpflegeschülerin Vanessa eine neue Übung: „Kindermund tut ...?" „... Wahrheit kund!", antwortet die 83-Jährige. „Alter schützt ...?" „... vor Torheit nicht!" „So jung ...?" „... kommen wir nicht mehr z'samm!", stimmen die anderen ein. „Alte Liebe ...?" „... rostet nicht!" Sprichwörter oder Redewendungen zu vollenden ist ein beliebtes Spiel, bei dem die Jungen zur Freude der gewieften Älteren nicht mithalten können.

Wer sich fragt, was Tagespflege bedeutet, lernt hier: Kontakte zu pflegen, die mit abnehmender Mobilität immer weniger geworden sind, zu zeigen, was man kann, fit zu bleiben, nützlich zu sein — „wir basteln für den Osterbasar für einen guten Zweck" —, Anerkennung zu bekommen, aber auch: viel Spaß zu haben. Sehr viel Spaß, wie ein Blick in die fröhliche Runde zeigt. Aber natürlich auch die nötige Unterstützung zu bekommen in jenen Bereichen, bei denen man sich schwertut. Nachdem der Hausmeister die Besucher um 9 Uhr am Morgen von zu Hause abgeholt hat — manchmal übernimmt das auch die Rettung —, steht zuerst die Versorgung der Besucher auf dem Programm: Hilfe beim Stützstrümpfe-Überziehen oder Duschen, wenn das daheim nicht mehr von selbst geht. Blutzucker und Blutdruck messen oder auch eine Spritze verabreichen.

Tagespflege-Stammgäste Rosa (87), Maria (90) und Leopoldine „Poldi" wollen nicht mehr auf die willkommene Abwechslung verzichten. Gemeinsam mit den s'Zenzi-Bewohnerinnen Karin (49) — „so vergeht die Zeit schneller" — und Elisabeth (75)— „ich möcht's nicht mehr missen" — sitzen sie an diesem Nachmittag um einen Tisch und bemalen leere Kompottdosen.

So entstehen Blumentöpfe, die beim nächsten Basar verkauft werden sollen. „Schian hasch des g'macht", sagt Brunhilde zu Rosa, hier sind alle per Du. „G'fallt's dir auch?" „Ja freili!" Daneben steht ein Korb mit Küken aus Wolle, sie sind schon fertig. Beim Basteln und Malen machen sich die Männer rar, sie sind am Vormittag bei den Gedächtnisübungen mit dabei. „Und natürlich beim Kegeln!"

Beim Singen ist Poldi nicht zu schlagen, die frühere Chorsängerin, die viele Lieder kennt und auch noch alle Strophen. Kinderlieder, die heute niemand mehr kennt, aus einer Zeit, in der es noch keinen Fernseher gab und am Abend alle zusammensaßen. „Das war immer sehr nett", erinnert sich Maria. „Da waren die Leute nicht so gestresst."

Hier ergibt wieder alles einen Sinn: „Menschen, die glaubten, für andere nur noch eine Belastung zu sein, fühlen sich wertgeschätzt, sie erinnern sich, was sie in ihrem Leben geleistet und geschafft haben", sagt Brunhilde.

Und sie können, manchmal mit Hilfe anderer, auch heute noch viel leisten. Wie Maria, die nicht mehr gut sieht und aus diesem Grund gedacht hat, nicht mehr nützlich zu sein, und inzwischen diejenige ist, die am meisten lacht. Nichts ist vergessen, nur für ein paar Stunden die Verluste im Laufe eines langen Lebens und der Alltag, der danach nicht mehr so trüb erscheint.