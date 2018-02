Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien — Die Abgasversuche mit Affen in Deutschland haben hohe Wellen geschlagen. Zwar gab es in Österreich seit 2007 keine Versuche mehr mit Primaten, dafür arbeiten die Labors weiterhin u. a. mit Pferden, Hunden, Schweinen und besonders vielen Kaninchen. Seit Jahren steigt die Zahl der Tierversuche in Österreich: 2016 wurden 236.459 Tiere für Versuche verwendet, davon landeten rund 23.000 in Labors für universitäre Forschungsprojekte oder für Produktforschungen von Unternehmen in Tirol.

Tierschutzorganisationen wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kritisieren vor allem, „dass es keine unabhängigen Kommissionen gibt, die die Versuche kontrollieren. Genehmigungen für Versuche von Unternehmen erteilt ein einzelner Beamter der jeweiligen Landesregierung, für Unis macht das ein Beamter des Wissenschaftsministeriums. Ein einzelner Mensch kann das nicht ausreichend entscheiden und die Gefahr, dass es Druck auf eine Einzelperson gibt, ist einfach hoch", sagt VGT-Obmann Martin Balluch. Dass nicht streng genug kontrolliert wird, zeigt für Balluch auch die Tatsache, „dass es keine einzige Verurteilung nach dem Tierversuchsgesetz gibt, und es gibt einfach kein Gesetz, an das sich alle halten". Zudem würden dort, wo es Alternativen gibt, diese nicht vorgeschrieben. „Wir haben so ein Beispiel jüngst in Niederösterreich aufgezeigt, wo rund 10.000 Kaninchen in völlig verdreckten Käfigen und aneinandergepfercht gehalten werden. Sie dienen für Versuche, um eventuelle Produktfehler zu finden, und das, obwohl es in der EU und in den USA anerkannte Alternativen ohne Tierversuche gibt", so Balluch. An der Medizinischen Universität Innsbruck, wo der Großteil der Tierversuche in Tirol gemacht wird, „haben wir uns entschieden, z. B. keine Forschungsgelder eines Welttabakkonzerns anzunehmen. Und wir haben auch nein gesagt zu Geldern der Industrie für Forschungen zu Fettmachern. Wir prüfen die Herkunft der Forschungsgelder sehr genau", sagt Vizerektorin Christine Bandtlow.

Zudem wurde nach den „Lawinenversuchen" mit Schweinen, die 2010 für Empörung gesorgt hatten, eine Tierethikkommission an der Med-Uni Innsbruck gegründet. „Sie prüft u. a. die Art der Durchführung, die Haltung der Tiere oder ob es bereits Tierversuche zum gleichen Thema an anderen Standorten gibt und man Wissen austauschen kann." Gänzlich ohne Tierversuche wird es aber laut Vizerektorin niemals gehen: „Jedes neue Medikament und jedes neue Medizinprodukt wie ein künstliches Kniegelenk kommt nur dann auf den Markt, wenn es vorher in Tierversuchen getestet wurde."