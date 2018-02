Von Hans Nikolussi

Breitenwang – „Es ist Zeit, Platz zu machen“, begründet der Mister Filmcircle von Breitenwang, Wolfgang Wallgram, seinen Rückzug aus dem Kinoableger der Kultur­initiative. Er überlässt sozusagen die Regie nun anderen lange bewährten Kräften aus seinem Team. Den Dank von Vorstandkollegen und Obfrau Daniela Sulik nahm er bescheiden entgegen. Unzählige Spitzenfilme und Dokumentationen sind in den 14 Jahren seit der Gründung im einzigen „Kino“ des Außerferns, dem Veranstaltungszentrum Breitenwang (VZ), über die Leinwand geflimmert. Und das wird sich fortsetzen. Immer am ersten Freitag im Monat wird sich das VZ wieder in einen Kinosaal verwandeln und der eingeschworenen Besucherszene Filmgenuss der besonderen Art bieten. In zwei Semestern zu je sechs Filmen. Der erste aus der Reihe im Hinblick auf den „Tag der Frau“ die „Jahrhundertfrauen“ von Mike Mills, ein komödiantisches Drama um Mutter und Sohn am 2. März. Auch der Dokumentarfilmeschwerpunkt am 18. und 19. April bringt wieder hochkarätige Streifen. „Safari“ von Ulrich Seidl, ein Urlaubsfilm über das Töten, und „Free Lunch Society“ von Christian Tod über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens bieten wieder überaus Kritisches.

Im Foyer des Gemeindehauses und der Galerie im Kindergarten wird es wieder Ausstellungen geben, darunter „Lechlandschaften“ der österreichischen Künstlergruppe „Nationalparkmaler“.

Die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Initiativen wird in Breitenwang großgeschrieben. Das manifestiert sich bei der nächsten Veranstaltung am Samstag, dem 10. Februar, um 20.15 Uhr im Tauernsaal des VZ, wo in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Reutte „Weltenbummeln“ angesagt ist. Im Kabarett von Georg Bauernfeind geht es um verschiedene Sichtweisen auf die Welt. Die Weltladenkonsumentin wird einen anderen Blick als der Finanzberater haben, die Rucksacktouristen in Ecuador einen unterschiedlichen zum hemmungslosen Touristen in Vietnam, und ein Kind in Quito sieht sicher etwas anderes als ein verirrter Geschichtslehrer in Österreich. Mit im Programm satirische „Vorsorgelieder und Zukunftsmusik“.

Ein Höhepunkt im Jahresreigen wird das „Weekend for Jazz“ im November. Am bewährten Motto „Qualität statt Quote“ des Kulturforums Breitenwang hat sich also nichts geändert.