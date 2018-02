Innsbruck — 1195 Babys von Innsbrucker Müttern - 577 Mädchen und 618 Buben - erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Welt. In Sachen Vornahmen gab es dabei einen Führungswechsel: Vorjahressieger Maximilian wurde gleich von zwei Namen — Lukas und Simon — von der Spitze verdrängt. Bei den Mädchennamen wurde Hannah (inklusive Anna) am häufigsten ausgewählt. Insgesamt haben die Eltern für Mädchen 302 verschiedene Namen ausgesucht, für Buben waren es 287.

Hannah — in jeglicher Schreibweise und inklusive Anna — wird in den kommenden Jahren ein häufig gerufener Name auf Innsbrucks Spielplätzen sein. 18 Mädchen sichern Hannah in allen Varianten Platz eins der Namensliste mit deutlichem Vorsprung. Den zweiten Platz teilen sich Klara und Emma, die Vorjahressiegerin Sophia (in allen Schreibweisen) wurde auf Platz vier verdrängt.

Bei den Burschen gab es zwei Sieger: Lukas und Simon waren mit jeweils 13 Nennungen die beliebtesten Bubenvornamen 2017 - dicht gefolgt von David und Elias. 2016 wurden die meisten neugeborenen Burschen Maximilian genannt, dieser Name befindet sich auf der aktuellen Liste nur mehr auf Platz 11. (TT.com)