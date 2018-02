Lüsens – Schneeforschung ist in Tirol angesagt. In Lüsens soll jetzt das Surfen auf Pulverschnee vergleichbar mit dem Gefühl des Wellenreitens am Atlantik werden, erklärt Michael Bacher, Miterfinder der „Wolke“, die drei Saisonen in Obergurgl getestet und 2016 mit dem Staatspreis „Patent des Jahres“ ausgezeichnet wurde.

Jetzt sind die Schneemacher mit einem Pilotprojekt nach Lüsens übersiedelt. Gestern wurde die Neuschneearena mit Abt Raimund vom Stift Wilten eröffnet. Auch Snow­skate-Weltmeister David Rheintaler war dabei. Auf einem Areal von ca. 5000 Quadratmetern kann das Snowskaten ausprobiert werden. Insgesamt gibt es 16 Bahnen für Anfänger und Fortgeschrittene. „Fürs Snowskaten braucht es leichten Schnee“, erläutert Bacher. Der wird im Falle, dass die Natur keinen bringt, in der weiterentwickelten „Wolke“ erzeugt. Bacher: „Wir wissen jetzt, dass wir Schnee machen können. Aber das Projekt ist nicht für Skigebiete geeignet, wo Pistengeräte im Einsatz sind.“

Damit der Schnee sich wie Pulverschnee anfühlt, erzeugen die Schneemacher mit Wassertropfen einen Nebel in der Wolkenkammer. In den Nebel werden Eispartikel gemischt, an denen dann Kristalle wachsen. Der fertige Schnee wird dann aus der Kammer geholt. Die Snowskate-Bahnen sollen ein Beitrag zum sanften Tourismus werden und auch eine Einstiegsmöglichkeit in den Wintersport. Wie Bacher weiter erklärt, braucht man für einen ersten Versuch im Snowskaten nur Winterschuhe. Er hofft, mit einem Kursangebot auch Schulklassen ansprechen zu können. Das Sportgerät funktioniert wie „ein Snowboard ohne Bindung“, sagt Bacher. (TT)