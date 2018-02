Von Walter Zwicknagl

Kramsach – Ein großes Thema war für die Wasserrettung Mittleres Unterinntal seit Jahren die Erweiterung des Stützpunktes in Kramsach. Mit dem Bau einer großen Garage ist dieses Problem nun gelöst. „Vor allem die Eigenleistungen der Mitglieder beim Innenausbau haben uns sparen geholfen, wenn es auch noch eine Finanzierungslücke von 21.000 Euro gibt“, sagt Ortsstellenleiter Michael Außerhofer, der von Gesamtkosten von 165.000 Euro spricht.

Das Betreuungsgebiet umfasst zwölf Gemeinden. Nicht mehr dabei ist Wildschönau, weil es aus der Gemeinde keine finanzielle Unterstützung gab. Auf eine konkrete Zusage über die finanzielle Beteiligung im heurigen Jahr wartet er noch aus Wörgl. „Wir decken bei unserer Arbeit alle Bereiche der Wasserrettung ab. Dazu gehören die Jugendarbeit, Technik-Rettungsschwimmen, der Bereich Fließwasser, Tauchen, Nautik, Funkwesen und Erste Hilfe“, sagt Außerhofer. Derzeit zählt der Stützpunkt 350 Mitglieder, davon sind 43 aktive Wasserretter. 17 Einsätze – davon zwölf Alarmeinsätze – gab es im Vorjahr. 439 Schüler wurden im Vorjahr betreut.

Vom Landesverband wird heuer ein Aluboot angeschafft. Es wird in Kramsach stationiert. Auch mit einer Schleppkamera wird der Stützpunkt Mittleres Unterinntal ausgestattet. „Weil wir ein zweites Fahrzeug brauchen, haben wir ein gebrauchtes Allradfahrzeug des Roten Kreuzes im Visier“, berichten Außerhofer und sein Stellvertreter Thomas Schaffer. Mit dem Leistungsabzeichen in Silber wurden Haral­d Mair, Nina Neumayr und Manfred Zeindl ausgezeichnet, das Leistungsabzeichen in Bronze bekamen Theresa Bäuml, Christoph Moser und Mario Sprenger.