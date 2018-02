Höfen – Die Feuerwehr schätzte die Anzahl der Schaulustigen am Samstagabend auf rund 2000 entlang der Alten Bundes- und Hauptstraße in Höfen. Da hatte sich die Einwohnerzahl der Hahnenkammgemeinde, aktive Teilnehmer am Umzug mitgerechnet, für ein paar Stunden verdoppelt. Insgesamt 35 Faschingswägen ließen die Arbeit erahnen, die sich Hunderte seit Wochen in diversen Garagen und Hallen angetan hatten. Auch Hopferauer und eine Schweizer Guggemusig waren gekommen. Von grünen Monstern über Clownschaukel, Ballermann und diversen Blutgierigen bis hin zu den Gunglern selbst war die Mischung äußerst bunt. Der Tross zog Richtung Hahnenkammhalle, wo die Partywütigen ihren Ankerplatz gefunden hatten. Einer der größten Faschingsvereine des Bezirks feierte sein 20-jähriges Bestehen. Mit dem Auszug des Gunglers am 13. Februar um 18 Uhr heißt es dann wieder drei Jahre bis zum nächsten Umzug warten. (hm)