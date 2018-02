Innsbruck – Bei der zwölften Verleihung des Alpinen Schutzwaldpreises der Alpenländischen Forstvereine in Kempten/Bayern holte Tirol in zwei von drei Kategorien den Hauptpreis: Die Volksschule Imst Unterstadt überzeugte in der Kategorie „Schulprojekte“ mit ihrem Projekt „Der Wald schützt, nützt und bildet“. Der Naturpark Karwendel und der Forstbetrieb Oberinntal der Bundesforste gewann mit einem Gemeinschaftsprojekt zum „Naturschutz im Bergwald“ in der Kategorie „Öffentlichkeitsarbeit, Innovation und Schutzwaldpartnerschaften“. Anerkennung gab es für die Waldkinderkrippe und den Waldkindergarten Schwoich.

Die Bedeutung des Waldes in den Unterricht zu bringen, werde immer wichtiger, sagte LHStv. Josef Geisler. Und so haben die Kinder in Imst im gesamten Schuljahr den Wald zum Thema gemacht. Durch Aktivitäten im stadteigenen Wald bekommen die Kinder einen unmittelbaren Bezug zum Wald. Das Projekt wurde bereits 2004 gestartet. Damals trat die Stadtgemeinde Imst der Schutzwaldplattform Tirol bei.

Bei den Kleinsten setzt die private Kinderkrippe Schwoich an. Diese wurde 2016 als österreichweit erste Waldkinderkrippe gegründet und mittlerweile um einen Waldkindergarten erweitert. Bereits ab eineinhalb Jahren verbringen die Wurzelzwerge Zeit im Freien.

Der Schutzwald ist nicht nur der wirksamste, sondern auch der kostengünstigste Schutz vor Naturgefahren. Technische Verbauungen sind 140-mal teurer als die kontinuierliche Pflege und Verjüngung des Schutzwaldes, rechnet Geisler vor.

Wie man die natürliche Stabilität erhöhen und gleichzeitig die Lebensräume für Vogelarten im Bergwald erhalten kann, das steht im Fokus des ebenfalls ausgezeichneten Gemeinschaftsprojekts „Naturschutz im Bergwald“. Der Naturpark Karwendel und die Österreichischen Bundesforste haben gemeinsam mit Grundeigentümern ein Praxishandbuch zur Umsetzung forstlicher Maßnahmen unter Berücksichtigung des Vogelschutzes erarbeitet. (TT)