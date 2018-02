Mayrhofen – „Die defekt­e Schrankenanlage in der Mayr­hofner Tiefgarage hat nichts mit dem Stromausfall im darüberliegenden Seniorenheim zu tun“, stellt Hannes Gschwentner, Chef der Neuen Heimat Tirol (NHT), auf Anfrage der TT klar. Die Zuleitungen und Stromkreise seien voneinander unabhängig. Man sei um Aufklärung bemüht. Grund für die Wasserlacke im Erdgeschoß der von der NHT errichteten und von der Gemeinde Mayrhofen betriebenen Tiefgarage dürfte ein Problem mit dem Gully in der darüberliegenden Großküche des Seniorenheimes sein, worauf ein Wasseraustritt an der Decke hinweist. „Das Ganze fällt in die Gewährleistungsfrist und wird im Rahmen dieser auch repariert“, betont Gschwentner. Bei einem derart großen Bauwerk seien Materialfehler oder eine nicht ganz fach- bzw. sachgerechte Montage nicht leider auszuschließen. Gschwentner: „Solche Fehler beheben wir natürlich.“ (ad)