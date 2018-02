Vils – Wer sich schon darauf eingestellt hat, dass Renate Thurner alias Putzfrau Elvira wieder den Stadtsaal in Vils „rocken“ wird, der wird enttäuscht sein. Der Starkbieranstich zu Beginn der Fastenzeit in Vils entfällt heuer. Die Büttenrednerin, die in den letzten Jahren mit ihrer Scharfzüngigkeit für Lachsalven sorgte, „hat heuer leider keine Zeit“, erklärt der Vilser Bürgermeister Günter Keller – selbst Lieblingsziel von Elviras Attacken. Für Keller war klar, dass der Starkbieranstich ohne Elviras „Schnauze“ nur eine halbe Sache ist. „Und für sie gibt es auch keinen guten Ersatz. Nur zum Trinken und Essen brauchen wir nicht zusammenkommen.“

Für BM Keller stellt die heurige Absage aber nur ein einjähriges Sabbatical dar, so hofft er zumindest. Renate Thurner werde in einem Jahr sicher wieder auf der Bühne erscheinen. „Der Anstich ist prinzipiell nicht in Frage gestellt, die Stadt wird 2019 wieder als Veranstalter fungieren. Allein schon die Einnahmen, die einem sozialen Zweck zufließen, sind für alle wichtig.“ Und Keller versichert, dass Elvira nichts von ihrem Sprachbiss verloren habe: „So erklärte sie mir bei ihrer Absage, dass bei der aktuellen Themenlage sowieso ein Straßenkehrer und keine Putzfrau vonnöten sei.“ (hm)