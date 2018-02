Älteste Feuerwehren. Als älteste Feuerwehr von Österreich in ihrer heutigen Form gilt jene von Graz, die 1853 gegründet wurde. In Tirol war Innsbruck im Jahr 1857 die erste, es folgten Kufstein und Zell am Ziller 1866. Danach kommt die Freiwillige Feuerwehr Lienz, Gründungsjahr ist 1868. Der Landesfeuerwehrverband Tirol mit 13 Gründungsmitgliedern (darunter auch Feuerwehren aus Südtirol) entstand 1872 in Lienz.

Osttirol. Mit ihren 150 Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr Lienz die meisten Jahre auf dem Buckel. Die „jüngste" ist die FF Glanz (Gemeinde Oberlienz), die 1956 gegründet wurde. Betriebsfeuerwehren entstanden teils noch später, wie die Feuerwehr der Firma EGO Heinfels im Jahr 1982 und die Liebherr-Feuerwehr, gegründet 1984.

Dreifach geschützt. Pro Gemeinde gibt es in Osttirol mindestens eine Freiwillige Feuerwehr. Manche Gemeinden haben aber auch mehr als eine, wie Oberlienz (Oberlienz, Oberdrum, Glanz), Sillian (Sillian und Arnbach) oder Matrei (Matrei und Huben).