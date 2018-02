Von Helmut Wenzel

Galtür – Der Klimawandel legt Kräfte der Natur frei. Drei Landesstraßen im Bezirk Landeck sind gesperrt, in Grins mussten kürzlich zwei Wohnhäuser evakuiert werden. Wie sehen Experten die jüngsten Felsabbrüche und Hangrutsche? – Der HTL Imst ist es gelungen, führende Tiroler Experten zum Infotag im Galtürer Alpinarium einzuladen. Motto: „Naturgefahren in alpinen Regionen – wie kann unser Siedlungsraum geschützt werden?“

In seinem Archiv hatte Landesgeologe Gunther Heißel nicht lange suchen müssen, um drastische Bilder mit Infrastrukturschäden zu zeigen. „Wir haben viele hausgemachte Probleme. Bei den von Hangrutschen bedrohten Häusern, etwa in Grins und Ellbögen, sind Planungsfehler und auch Behördenfehler gemacht worden.“ Bedingt mitverantwortlich seien die Bauordnung sowie „einschlägige Studien, die vom Schreibtisch aus und damit ohne Geländebefund gemacht werden“. Immer wieder würden Häuser zu knapp an eine Felswand oder einen Hang mit Kriechbewegung gebaut werden.

„Trotzdem müssen wir aus Tirol nicht abwandern. Wir können hier weiterhin gut leben“, ist der Landesgeologe überzeugt. Voraussetzung sei freilich umsichtige Planung. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen seien ausreichend: Raumordnung, Alpenkonvention und das Gebot für ressourcenschonenden Umgang mit Boden. Die alpine Landschaft habe den Vorteil, dass das Wasser im Gegensatz zum Flachland abrinnt. „Aber wer eine Entwässerung plant, muss sie auch erhalten.“

Im Zug der jüngsten massiven Schneefälle habe er mehrere Erkundungsflüge gemacht, verriet Gebhard Walter, Chef der Tiroler Wildbach- und Lawinenverbauung. „Die Verbauungen in den Tälern haben ihre Funktion weitgehend erfüllt, ein bis zwei Nachjustierungen werden nötig sein.“ Auch die Kombination von Schutzverbauung und Lawinensprengung habe sich bewährt.

Hausherr Bürgermeister Toni Mattle erläuterte die oft heikle Arbeit der Lawinenkommissionen: „Sie müssen das Gefahrenpotenzial beurteilen und Entscheidungen treffen. In unseren Tälern sind Raumordnung und die Gefahrenzonenplanung sehr wichtige Instrumente zum Schutz vor Naturgefahren.“

„Von unseren Schülern habe ich nur positive Rückmeldungen zu dieser Veranstaltung bekommen“, resümierte HTL-Fachlehrer Harald Pöll.