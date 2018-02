Nach dem Verschwinden des argentinischen U-Boots „ARA San Juan“ im Südatlantik will die Regierung des südamerikanischen Landes private Unternehmen für die weitere Suche gewinnen. „Wir werden eine millionenschwere Belohnung für denjenigen ausloben, der das Schiff findet“, sagte Verteidigungsminister Oscar Aguad am Dienstag. Der genaue Betrag solle in der kommenden Woche festgelegt werden.

Zuvor hatte sich Präsident Mauricio Macri mit Angehörigen der 44 vermissten Seeleute getroffen. „Die Suchstrategie der Marine ist fehlgeschlagen, und der Präsident kann als Oberbefehlshaber der Streitkräfte dafür sorgen, dass sie effektiver wird“, sagte der Vater eines vermissten Soldaten vor dem Treffen.

Die „ARA San Juan“ war Mitte November 2017 auf der Fahrt von Ushuaia im äußersten Süden Argentiniens nach Mar del Plata verschwunden. Zuvor gab es technische Probleme an Bord. Zudem wurde in der Nähe der letzten bekannten Position des U-Boots eine Explosion registriert. Bei der wochenlangen Suche mit zahlreichen Schiffen, Mini-U-Booten und Flugzeugen war die „ARA San Juan“ nicht gefunden worden. (APA/dpa)