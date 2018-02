Innsbruck – Bälle, Umzüge, Feiern und sonstige Veranstaltungen stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm. Zwischen dem Unsinnigen Donnerstag und dem Faschingsdienstag fließt der Alkohol in Tirol vielerorts in Strömen. Im Anschluss daran kommt es häufig zu Alkoholfahrten und auch Unfällen. Die Polizei nimmt daher den bevorstehenden Faschingshöhepunkt zum Anlass, nochmals an alle Verkehrsteilnehmer zu appellieren, sich keinesfalls alkoholisiert ans Steuer eines Fahrzeuges zu setzen, heißt es in einer Aussendung. In den kommenden Tagen werden die Kontrollen zu unterschiedlichen Zeiten verstärkt.

102 Alkoholdelikte im Vorjahr

Im Vorjahr wurden in der Faschingswoche 5.909 Fahrzeuglenker auf Alkohol und sonstige Beeinträchtigungen getestet. Dabei wurden 102 Alkoholdelikte festgestellt (der überwiegende Teil mit deutlich mehr als 0,8 Promille). Zudem gab es laut Polizei drei Alkoholunfälle, bei denen drei Personen verletzt wurden.

Die Jänner-Bilanz des heurigen Jahres fällt noch schlechter aus. Laut Polizei gab es sieben Alkoholunfälle mit teils schweren Verletzten. „Bei einem Promillewert von 1,0 steigert sich das Unfallrisiko auf das 7-fache, bei 1,2 Promille auf das 12-fache und bei 1,8 Promille auf das 30-fache. Außerdem vergessen viele Lenker, dass nach übermäßigem Alkoholgenuss am Abend bzw. in der Nacht, dieser nicht nach wenigen Stunden bereits abgebaut ist. Der Körper baut in einer Stunde lediglich circa 0,1 Promille ab“, teilt die Exekutive mit. (TT.com)