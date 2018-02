Von Isabell Scheuplein, dpa

Frankfurt/Main — Wenn sich die Tür hinter den Partygästen geschlossen hat, gibt es kein Zurück mehr. Am Mittwoch (7.2.) steigen 20 Freiwillige zusammen mit drei DJs und zwei Astronauten der europäischen Raumfahrtagentur ESA am Frankfurter Flughafen in ein Flugzeug, das sie wenig später mit einem schwindelerregenden Auf und Ab in Schwerelosigkeit versetzen wird. Insgesamt vier Stunden dauert der Flug, nach Angaben der Veranstalter der erste Schwerelos-Club weltweit.

15 Parabelflüge für fünf Minuten Schwerelosigkeit

Inwieweit tatsächlich Partystimmung an Bord aufkommen kann, hängt auch davon ab, wie die Gäste die achterbahnartigen Flugmanöver verkraften, die auch zum Training von Astronauten eingesetzt werden. Geplant ist, dass der Airbus A 310 über dem Atlantik eineinhalb Stunden lang insgesamt 15 Parabeln fliegt: rasante Kurven, in deren Verlauf immer wieder für mehrere Sekunden an Bord Schwerelosigkeit entsteht. Übertragen werden soll das Ereignis live per Facebook-Stream.

Nach den Plänen des Veranstalters Big City Beats sollen die Feiernden beim „World Club Dome Zero Gravity" insgesamt mehr als fünf Minuten ohne eigenes Körpergewicht durch die Kabine schweben können. Ein Gefühl, dass glücklich und euphorisch mache, wie ESA-Astronaut Thomas Reiter berichtet: „Das ist ja so ein bisschen ein Menschheitstraum, der Traum vom Fliegen." Manchen Menschen werde allerdings zunächst übel, ähnlich wie bei der Reisekrankheit. Sie sollten sich in der Schwerelosigkeit zunächst langsam und vorsichtig bewegen.

Forschung in Schwerelosigkeit liefere wichtige Erkenntnisse für die Medizin, sagte Reiter. Darauf wolle die ESA mit ihrer Party-Beteiligung hinweisen: Sie findet am zehnten Jahrestag des Starts des ESA-Weltraumlabors Columbus statt, das Teil der Internationalen Raumstation ISS ist.

Teilnehmer von allen Kontinenten, Party mit Steve Aoki & Co.

Eine Teilnahme an solchen Flügen gibt es für rund 6000 Euro und mehr auch für Privatleute zu kaufen. Über die Kosten der Airbus-Party gab es zunächst keine Angaben. Die Tickets gab es zu gewinnen, mehr als 30.000 Bewerber habe es weltweit gegeben. Von jedem Kontinent wurden Partygäste ausgewählt. Sie mussten in einem 20-sekündigen Video erklären, warum gerade sie dabei sein sollten. Bedingung war auch ein Gesundheitscheck mit EKG. Die 18- bis 33-jährigen Gewinner kommen laut Veranstalter unter anderem aus den USA, Brasilien, Marokko, Spanien, Asien und Australien.

Der Psychologe Marcus Roth, Experte unter anderem für „Sensation Seeking", dem Bedürfnis nach Stimulation durch neuartige und abwechslungsreiche Erfahrungen, kann sich zwei Gründe vorstellen, warum die Partygäste an Bord steigen: große Neugierde und das Gefühl, etwas Ultimatives und Einmaliges zu machen. „Wahrscheinlich sind einige Nerds mit an Bord, die sich schon lange für Astronomie interessieren. Es ist ja auch ein unglaublicher Erkenntnisgewinn, eine einmalige Chance, den Zustand der Schwerelosigkeit zu erleben", sagte der Professor an der Uni Duisburg-Essen der Deutschen Presse-Agentur.

Was die DJs aus der Elektro- und House-Szene — Armin van Buuren, Steve Aoki und das Duo W&W — an Bord auflegen, wie sie das überhaupt bewerkstelligen und ob sie sich von Titeln wie „Über den Wolken" oder „I believe I Can Fly" inspirieren lassen, dazu gab es vor dem Flug keine Angaben vom Veranstalter. Ein Video auf dessen Facebook-Seite zeigt, wie gerade Lichtanlagen und ein Mischpult in den Airbus A310 Zero-G der Firma Novespace eingebaut werden. Dies ist eine Tochter der französischen Raumfahrtagentur CNES. Alkohol gebe es während des Partyflugs nicht, hieß es. Erst nach der Landung könnten die Gäste auf ihr Erlebnis anstoßen. Am Nachmittag wollen die Beteiligten über ihre Erlebnisse bei einer Pressekonferenz berichten (15 Uhr).