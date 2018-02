Von Michael Mader

Kufstein – Es soll nicht nur ein Buchprojekt sein: „Es soll mehr daraus werden. Lebendige Stadtgeschichte, verständlich aufbereitet, wissenschaftlich fundiert, einem breiten Publikum vermittelt“, erklärte Ethnologe Richard Schwarz, der die Koordination und die Prozessgestaltung für das neue „Kufstein Buch“ übernommen hat.

Gestern Mittwoch trafen er sich mit dem bereits engagierten Autorenteam im Kufsteiner Rathaus, um das Projekt vorzustellen und den offiziellen Beginn einzuläuten.

„Um das Vergangene möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wirft das Projekt auf unterschiedliche Arten und Weisen Blicke zurück. Ausgangspunkte bilden wissenschaftliche Arbeiten, eine Reihe an Gesprächen mit Zeitzeugen und das Sammeln von Geschichten vor Ort. Ergebnisse dieser Recherchen werden in öffentlichen Veranstaltungen präsentiert und zur Diskussion gestellt“, heißt es dazu unter anderem seitens der Stadtgemeinde Kufstein.

Ein Teil des Autorenteams hat bereits mit der Recherche für die Jahre 1900 bis 2000 angefangen, die im Buch abgebildet werden sollen: Unter anderem wird sich Andreas Exenberger mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte ab 1950 und der Sportgeschichte in der Festungsstadt befassen. Gisela Hormayr wiederum mit der Geschichte von 1900 bis 1950 und Arnold Klotz nimmt die städtebauliche Entwicklung unter die Lupe.

Für Initiator Andreas Falschlunger und Bürgermeister Martin Krumschnabel ist das Buchprojekt eine Herzensangelegenheit. „Wir wollen einen Schatz für Kufstein schaffen“, gab sich Krumschnabel euphorisch.

Wie bereits berichtet, sieht der Zeitplan vor, dass das etwa 350 Seiten umfassende Buch Ende 2020 fertig gestellt sein wird. Die Grundlagenwerke, also die ausführliche Publikation der beteiligten Wisschenschafter, sollen bis zum Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. Für das gesamte Projekt ist ein Budget von 175.000 Euro vorgesehen.

Die Bevölkerung Kufsteins ist eingeladen, sich mit Geschichten, Fotos, Gegenständen usw. oder auch Hinweisen zu Personen zu melden, die ihrer Meinung nach von der Stadt Kufstein im 20. Jahrhundert erzählen können. Dafür steht die E-Mail-Adresse stadtgeschichte@stadt.kufstein.at oder das Bürgerservice im Rathaus zur Verfügung.

Am 27. Februar um 19.30 Uhr wird das Projekt im Rathaussaal öffentlich vorgestellt. Interessierte sind eingeladen, sich an diesem Abend zu informieren. Im Rahmen der Präsentation wird Werner Matt, Leiter des Stadtarchivs Dornbirn, über ein ähnliches Projekt in Dornbirn und seine Erfahrungen berichten.