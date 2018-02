Wildschönau, Nuenen – Nachdem die Schatzbergbahn in Wildschönau mit neuen Gondeln ausgestattet worden ist, scheinen die alten Gondeln der Auffacher Bahn reißenden Absatz gefunden zu haben. Wie berichtet, verbringt eine der Gondeln mehr als 700 Kilometer weit entfernt im Münsterland im Garten eines deutschen Urlaubers ihren „Ruhestand“. Jetzt ist eine Gondel in Holland aufgetaucht: Esther Gevers berichtet der Tiroler Tageszeitung, dass sie ihren Urlaub schon seit vielen Jahren in Wildschönau verbringt und viele Fahrten mit der Schatzbergbahn absolviert hat. Eine der alten Gondeln hat Gevers mitgenommen und zuerst auf einer der größten Versteigerungsmessen von Blumen und Pflanzen in Holland aufgestellt. Gevers selbst ist Züchterin von Topf-, Beet-, und Balkonpflanzen. Die dekorierte Gondel sei bei den Besuchern der Messe sehr gut angekommen. „Jetzt wurde die Gondel nach vielen Jahren treuer Arbeit bei uns im Garten in Nuenen im Süden der Niederlande in den verdienten Ruhestand versetzt“, erzählt Gevers. (mm)