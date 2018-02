Von Sabine Strobl

Innsbruck – Bezüglich der aktuellen Diskussion um die Disziplin der Hundehalter, wenn es um Hundesteuer, Hundesackerln und Leinenpflicht geht, stellt der Innsbrucker Veterinärreferent Franz Xaver Gruber (ÖVP) der Stadtbevölkerung ein gutes Zeugnis aus. Was ihn beunruhigt, ist ein anderer Trend unter Tierfreunden in Tirol. „Zunehmend werden Tiere vom Ausland ohne Tollwutimpfung eingeführt. Es steckt wohl Unwissenheit dahinter. Das Bewusstsein gegenüber Tollwut sinkt.“

Vergangenes Jahr habe es hier 18 Anzeigen vom Amtstierarzt wegen einer fehlenden Impfung bei Hunden gegeben, erklärt Gruber. Die Hunde wurden beschlagnahmt. Im Frühjahr wolle die Stadt daher die Bevölkerung mit mehr Informationen ausstatten. Österreich gilt seit 2008 als tollwutfreie Zone. 1979 kam es in Österreich das letzte Mal zu einer Übertragung des Virus durch einen Fuchsbiss auf einen Menschen. In Tirol wurde 1997 das letzte Tier, ein Rind im Bezirk Schwaz, mit Tollwut infiziert. 2003 stand ein Pferd im Burgenland als letztes Tier in Österreich unter Tollwutverdacht. Bis heute werden zur Überwachung der Tollwutfreiheit in Tirol Füchse erlegt und untersucht. Auch Paul Ortner von der Landesveterinärdirektion sieht in „illegalen Hundeverbringungen“ aus Süd- und Osteuropa die größte Gefahr, Tollwut einzuschleppen.

Tollwut wird meist über Speichel (Biss) übertragen und verläuft absolut tödlich, wenn nicht innerhalb kürzester Zeit eingegriffen wird. Doch nicht nur fehlende Tollwutimpfungen bei Hunden gelangen ins Visier der Stadtverwaltung. Vergangenes Jahr hat es insgesamt 210 Tierschutzerhebungen gegeben. Oft ging es um nicht artgerechte Haltung von Haustieren. In 57 Fällen kam es zur einer Amtshandlung, also zu einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Das ist eine Steigerung von 100 Prozent gegenüber 2016. „Der positive Effekt ist immerhin, dass die Bevölkerung sensibler wird“, sagt Gruber.

Der Referent befürwortet auch ein Anreizsystem für Hundehalter, die sich und ihren Liebling ausbilden. Allerdings sei noch eine bundesweite Regelung, welche Kriterien ein Hundeführerschein beinhaltet, fällig.