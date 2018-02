Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Mitten im Winter wird plötzlich die Gastherme defekt, die Bewohner rufen den Installateur, doch der schüttelt nur den Kopf – nichts mehr zu machen. Eine neue einzubauen, würde 6000 Euro kosten, eine sehr hohe Summe für ein Paar, 76 und 88 Jahre alt, das in einer Mietwohnung von einer niedrigen Pension lebt. Und bei der Bank heißt es: „Sie bekommen keinen Kredit, Sie sind ja viel zu alt!“

Eine aussichtslose Situation, in der sich das Paar hilfesuchend an das Ombuds-Team wandte. Ombudsmann Hansjörg Jäger und Klaus Lugger, Experte zum Thema Wohnen, übernahmen die Aufgabe, zwischen Mietern und Vermieter – in diesem Fall die Immobiliengesellschaft der Stadt Innsbruck (IIG) – zu vermitteln, die zuvor nur zur Refundierung von 15 Prozent der Kosten bereit war. Den Rest sollten die Mieter, die die Heiztherme selbst einbauen ließen, bezahlen. Was darauf folgte, zeigt, dass allein die Bereitschaft, nach Alternativen zu suchen, vieles in Bewegung setzen kann: Das Pensionistenpaar bekommt eine gebrauchte, aber funktionstüchtige Therme, für die keine Kosten anfallen. Weil diese auch eingebaut und außerdem der Boiler ersetzt werden muss, bleiben immer noch einige tausend Euro übrig, die sie aber zinsenlos in monatlichen Raten zu je 200 Euro an die IIG zurückzahlen können.

Wie es ist, wenn das Geld nicht einmal fürs Nötigste reicht – in diesem Fall für eine geheizte Wohnung –, und es auch keine Aussicht auf Hilfe gibt, können sich viele gar nicht vorstellen. Natürlich sollte jeder selbst vorsorgen, und zwar nicht erst kurz vor der Pensionierung, aber das ist nicht immer möglich. Angesichts der weiterhin steigenden Lebenserwartung – Jahre, in denen natürlich auch Kosten anfallen – braucht es ein generelles Umdenken. Wir haben mehrere Geldinstitute befragt, wie sie sich auf ältere Kreditnehmer einstellen. Gleich vorweg: Von einer Altersbeschränkung will offiziell niemand sprechen.

1Werden Kredite aus Altersgründen verweigert? Laut Raiffeisen-Landesbank Tirol (RLB) kommt es bei der Vergabe von Krediten ausschließlich auf Bonität, Höhe und Art des Kredites an. Auch die Bawag PSK antwortet mit „Nein, ältere Kunden sind bei uns gern gesehen“. Für die Tiroler Sparkasse ist eine Finanzierungsentscheidung keine Entscheidung des Alters, sondern der persönlichen finanziellen Situation, also des Einkommens und Vermögens. Für die BTV ist das konkrete Alter des Kreditnehmers lediglich „ein zu berücksichtigendes Kriterium, das aber keinen generellen Ausschlag gibt“, wie Marketingleiter Daniel Stöckl-Leitner sagt. Sonst wäre das eine Diskriminierung älterer Menschen. Und die UniCredit Bank Austria verweist auf die regulatorischen Vorgaben zur Kreditvergabe, die generell strenger geworden seien. Die Kreditvergabe bleibe aber immer eine individuelle Entscheidung. Elementar ist die Rückzahlungsfähigkeit. Die Volksbank bietet einen „fairen Credit“ ohne Altersbeschränkung an. „Wir schätzen unsere langjährigen Kunden“, so Regionaldirektor Stefan Posch.

2Bis zu welchem Alter müssen Darlehen zurückgezahlt werden? Gibt es dafür eine Obergrenze? Darauf gibt es eine klare Antwort von der Bawag PSK: „Kredite müssen bis zum Alter von 80 Jahren rückgezahlt werden, kurzfristige Überbrückungsmöglichkeiten auf Girokonten oder über Kreditkarten sind aber auch über dieses Alter hinaus möglich.“ Auch Désirée Walter von der RLB spricht von einer Obergrenze, sie drückt sich so aus: „Die Summe aus erreichtem Lebensalter zum Zeitpunkt des Kreditantrags plus der maximalen Kreditlaufzeit darf 80 Jahre nicht übersteigen.“ Bei der Volksbank Tirol gibt es keine Altersbeschränkung nach oben.

3Reicht die monatliche Pension als Sicherheit aus? Darauf antwortet die Bawag PSK kurz mit „Ja“, die Raiffeisen-Landesbank mit „Nein“, und laut Markus Kosche von der UniCredit Bank Austria kommt es darauf an, ob die gewünschte Finanzierungshöhe durch das Einkommen – egal, ob durch Pension oder Erwerbseinkommen – zurückgezahlt werden kann.

4Gibt es eigene Rückzahlmodelle für Ältere? Hier lautet die Antwort durchwegs „Nein“, es gelten die gleichen Bedingungen wie für alle anderen Kunden.

5Laut Statistik werden Menschen immer älter. Ist man darauf vorbereitet? „Die Tiroler Sparkasse sieht die demographischen Entwicklungen als Chance und passt auch ihr Beratungsangebot an“, sagt Andreas Glätzle. Dazu gehören auch an den Schaltern aufliegende Lesebrillen. Die UniCredit Bank Austria verweist darauf, in Sachen Barrierefreiheit „federführend“ zu sein – baulich, mit Induktionsschleifen für Hörgeräte bei Beratungen, einem Shuttleservice, Webseiten und Dokumenten in Leichter-Lesen-Sprache.

Den Bewohnern der Innsbrucker Mietwohnung machten aber nicht nur die finanziellen Sorgen zu schaffen. „Zum Bittsteller zu werden, betteln gehen zu müssen, war für uns das Schlimmste.“