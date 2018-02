London – Fast jeder fünfte Mitarbeiter im britischen Parlament hat sexuelle Belästigung oder unangemessenes Verhalten im vergangenen Jahr selbst erlebt oder beobachtet. Das hat eine am Donnerstag in London veröffentlichte Befragung von 1377 Personen ergeben. Frauen waren demnach doppelt so oft betroffen wie Männer.

39 Prozent der Befragten gaben außerdem an, selbst das Opfer nicht-sexueller Schikane oder Mobbing im selben Zeitraum gewesen zu sein. Frauen waren auch hier häufiger betroffen als Männer.

Der Bericht wurde von einer parteiübergreifenden Arbeitsgruppe erstellt, nachdem sich Belästigungsvorwürfe in der Politik häuften. Als künftige Maßnahmen wird darin unter anderem vorgeschlagen, dass die Täter sich einem speziellen Verhaltenstraining unterziehen sollten und sich schriftlich bei ihren Opfern entschuldigen müssten.

Erst vor wenigen Wochen traten Verteidigungsminister Michael Fallon und Kabinettschef Damian Green wegen Belästigungsvorwürfen zurück. Green war ein enger Vertrauter von Premierministerin Theresa May. (APA/dpa)