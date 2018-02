Innsbruck – „SPAK, was?“ – Nicht jeder in Tirol kann mit der Abkürzung auf Anhieb etwas anfangen. Jeder aber, der (sozial-)politisch aktiv ist, kennt den SPAK – jenes Bündnis aus verschiedensten Tiroler Einrichtungen, das den Schwächsten hilft. Die Arbeit ist im Laufe der Jahrzehnte nicht weniger geworden, im Gegenteil: Es pfeift an allen Ecken und Enden ein eisiger Wind für jene, die in der Leistungsgesellschaft nicht mithalten können. Es gibt viele Gründe, warum jemand in eine soziale Schieflage geraten kann – oft sind es gesundheitliche. Es sei zynisch, wenn politisch momentan stark an die Eigenverantwortung appelliert werde, so die Sprecher vom SPAK. „Die Mehrzahl unserer Klienten will arbeiten und selbstständig im Leben stehen, ist aber aus verschiedensten Gründen dazu nicht voll fähig“, sagt Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose. Die im SPAK vertretenen Sozial­vereine attestieren der Politik seit Jahren Untätigkeit, die dazu geführt habe, dass privater Wohnungsmarkt und sozialer Wohnbau für viele nicht mehr verfügbar sei. Die Verschärfungen im Mindestsicherungsgesetz, vor allem die Deckelung der Wohnkoste­n, verschärfe die Lage.

Hier hätte man sich von der Politik mehr gewünscht: „Unsere Expertise hatte leider zu wenig Gewicht“, so Christine Regensburger vom Verein WAMS. „Unsere Begutachtungen sind bei der Mindestsicherungsdebatte leider nicht wirklich berücksichtigt worden“, kritisiert Peter Grüner vom Dowas. Dennoch sehen er und seine Kollegen sich „als starkes Bündnis für die Schwachen der Gesellschaft. Dafür kämpfen wir weiter.“ (lipi)