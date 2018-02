Ob Autobombe vor dem Einkaufszentrum, Amokläufe in Schulen oder Messerattacken in Zügen — Szenarien wie diese stellten am Samstag Helfer aus Medizin, Militär und Feuerwehr bei einem speziellen Training in Mieming nach. Veranstaltet wird das zweitägige Symposium der taktischen Medizin von der Akademie für Notfallmedizin Hamburg. Mitveranstalter ist ein Team aus Fachärzten aus Tirol, das hier mit Spezialisten aus Deutschland arbeitet.

Bei der taktischen Medizin geht es u. a. darum, so viele Verletzte auf einmal versorgen zu können. (TT)